İş Bankası Kıbrıs’ta 70. yılında!

Kıbrıs'ta ilk şubesini Lefkoşa'da 21 Şubat 1955'te açan Türkiye İş Bankası, 70 yıl önce başladığı yolculuğuna 6 ilçede 15 şube ve 238 çalışanıyla devam ediyor.

Banka, bugün 53.5 milyar TL'lik aktif büyüklüğüyle KKTC'nin en büyük bankası konumunda. İş Bankası, Kıbrıs'ta 70. yılı vesilesiyle bir resepsiyon düzenledi.

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, "Kıbrıs'a üretimde, ticarette neye ihtiyaç varsa onu gidermek amacıyla; en zor zamanlarda daima kararlı şekilde burada var olmak için geldik" dedi.