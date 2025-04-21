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Doğum izni uzuyor: Ücretli iznin 1 yıla çıkması planlanıyor! Annelere kreş desteği de masada

Annelerin ücretli doğum izninin 1 yıla, ücretsiz izninin ise 1.5 yıla çıkarılması planlanıyor. Çalışan annelere kreş desteği ile memur ve işçi babalar arasındaki izin farklarının giderilmesi de gündemde.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Nisan 2025
Doğum izni uzuyor: Ücretli iznin 1 yıla çıkması planlanıyor! Annelere kreş desteği de masada

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Kadınların hem çocuk sahibi olması hem de istihdamda kalmaları için pek çok imkan sunuluyor. Aile Yılı kapsamında yeni destekler için de hazırlık yapılıyor. Doğum izinlerinin uzatılması, işçi ve memur babalar arasında izin farklarının giderilmesi, annelere kreş desteği verilmesi gibi düzenlemeler gündemde. İşte detayları...

Doğum izni uzuyor: Ücretli iznin 1 yıla çıkması planlanıyor! Annelere kreş desteği de masada (AA)Doğum izni uzuyor: Ücretli iznin 1 yıla çıkması planlanıyor! Annelere kreş desteği de masada (AA)

DOĞUM İZNİ NE KADAR?
Kadın çalışanların doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra da sekiz hafta olmak üzere toplam 16 haftalık doğum izni bulunuyor. Çoğul gebelikte iki hafta daha ekleme yapılıyor. İzin dağılımı, doğumdan önce üç hafta ve doğumdan sonra 13 hafta olarak belirlenebiliyor.

SÜT İZNİNİN SÜRESİ NE KADAR?
Memurlara 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmesi için ilk 6 ayda günde 3, ikinci 6 ayda ise 1.5 saatlik izin veriliyor. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını çalışan kendisi belirliyor. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılıyor. Süt izinleri toplu değil, günlük olarak kullanılmalı.

Doğum izni uzuyor: Ücretli iznin 1 yıla çıkması planlanıyor! Annelere kreş desteği de masada (AA)Doğum izni uzuyor: Ücretli iznin 1 yıla çıkması planlanıyor! Annelere kreş desteği de masada (AA)

DOĞUM SONRASI YARI ZAMANLI ÇALIŞMA NASIL OLUYOR?
Doğum yapan çalışan anneler analık izni sonrasında, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebiliyor.

DOĞUM İZNİ SÜRECİNDE İZİNLER SIRASIYLA NASIL KULLANILMALI?
Öncelikle doğumdan önce ve sonra toplam 16 haftalık doğum izni kullanılmalı. Ardından doğum izni sonrası ücretsiz izin devreye alınmalı. Kamu çalışanları isterlerse 2 yıla kadar, özel sektör çalışanları ise 6 aya kadar ücretsiz doğum izni kullanabiliyor. Doğum izni sonrası yarım çalışma imkanı; birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle kullanılabiliyor. Doğum izni sonrası kısmi süreli çalışma yapılabiliyor.

Doğum izni uzuyor: Ücretli iznin 1 yıla çıkması planlanıyor! Annelere kreş desteği de masada (AA)Doğum izni uzuyor: Ücretli iznin 1 yıla çıkması planlanıyor! Annelere kreş desteği de masada (AA)

DOĞUM İZNİ UZAYACAK MI? HÜKÜMETİN TASLAK ÇALIŞMASI NE?
Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirleyen hükümet, çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesi üzerinde taslak çalışma hazırladı. Edinilen bilgilere göre; planlama, çalışan anneye daha uzun doğum izni verilmesi yönünde.

Doğum izni uzuyor: Ücretli iznin 1 yıla çıkması planlanıyor! Annelere kreş desteği de masada (AA)Doğum izni uzuyor: Ücretli iznin 1 yıla çıkması planlanıyor! Annelere kreş desteği de masada (AA)

Bu kapsamda ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması, ücretsiz doğum izni hakkının 1.5 yıla kadar uzatılması planlanıyor. Ayrıca çalışan annelere kreş desteği verilecek. Mevcut düzenlemeye göre memur babalara 10 gün, işçilere ise 5 gün doğum izni veriliyor. Uygulamaya konulacak düzenlemeyle bu ayrım da kaldırılacak.

KDK: YILLIK İZİN DÜŞÜRÜLEMEZ
Bir üniversitede çalışan ve doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan bir annenin 20 gün olan yıllık izninin 10 güne düşürülmesine Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) "dur" dedi.

Bu hafta hem muhataplarına iletilecek hem de kamuoyuna deklare edilecek kararda, "Doğum sonrası yarı zamanlı çalışanın yıllık izni yarıya indirilemez" denildi.

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