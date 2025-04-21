Doğum izni uzuyor: Ücretli iznin 1 yıla çıkması planlanıyor! Annelere kreş desteği de masada (AA) DOĞUM İZNİ UZAYACAK MI? HÜKÜMETİN TASLAK ÇALIŞMASI NE? Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirleyen hükümet, çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesi üzerinde taslak çalışma hazırladı. Edinilen bilgilere göre; planlama, çalışan anneye daha uzun doğum izni verilmesi yönünde.

Doğum izni uzuyor: Ücretli iznin 1 yıla çıkması planlanıyor! Annelere kreş desteği de masada (AA)

Bu kapsamda ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması, ücretsiz doğum izni hakkının 1.5 yıla kadar uzatılması planlanıyor. Ayrıca çalışan annelere kreş desteği verilecek. Mevcut düzenlemeye göre memur babalara 10 gün, işçilere ise 5 gün doğum izni veriliyor. Uygulamaya konulacak düzenlemeyle bu ayrım da kaldırılacak.



KDK: YILLIK İZİN DÜŞÜRÜLEMEZ

Bir üniversitede çalışan ve doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan bir annenin 20 gün olan yıllık izninin 10 güne düşürülmesine Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) "dur" dedi.

Bu hafta hem muhataplarına iletilecek hem de kamuoyuna deklare edilecek kararda, "Doğum sonrası yarı zamanlı çalışanın yıllık izni yarıya indirilemez" denildi.