Bakan Yerlikaya duyurdu: Sürücü affı gündemde yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Nisan itibarıyla ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen sürücü sayısının 689 bin 946 olduğunu duyurdu.

"Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok" diyen Yerlikaya, 499 bin 88 sürücünün ehliyetinin, alkol ya da uyuşturucu etkisinde araç kullandıkları ve alkol ölçüm testini reddettikleri için, 28 bin 461 sürücünün ehliyetinin 1 yıl içinde 100 ceza puanı doldurdukları, 5 kez hız ihlali, 3 kez kırmızı ışık ihlali, drift yaptıkları ve kanuna aykırı çakar tertibatı bulundurdukları, 162 bin 397 sürücünün belgesinin ise adli işlemler nedeniyle geçici olarak geri alındığını aktardı.