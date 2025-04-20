Bakan Yumaklı açıkladı: Zirai dondan 16 meyve türü etkilendi!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan yalnızca 16 meyve türünün etkilendiğini belirterek, "Hasar tespit çalışmalarının sonrasında TARSİM sigortası olanlar, sigorta poliçelerinin kapsamında olanlarının ödemelerini alacaklar" dedi. Ülkeyi etkileyen zirai don olayından sonra Malatya'da kayısıyla alakalı çalışmaları yerinde incelediklerini belirten Yumaklı, şimdi de Giresun'da don hadisesinden etkilenen ekonomik değeri çok kıymetli bir ürün olan fındıkla ilgili temaslarda bulunduklarını ifade etti.

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