394 milyar lira kaynak aktarılacak! Bakan Mehmet Fatih Kacır Doğu Karadeniz Projesi’ni açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu: Doğu Karadeniz Projesine 5 yıllık Eylem Planımız kapsamında 2028 yılına dek 158 proje için 394 milyar lira kaynak aktaracağız. Doğu Karadeniz'in potansiyelini harekete geçirecek bu planda; üretimi artıracak, refahı yükseltecek ve kalkınmayı hızlandıracak dört öncelikli program var: Tarımsal Sulamada Etkin Yönetim Programı - 31,2 milyar lira, tarımda Gelir Artışı Programı 8,6 milyar lira, Mavi Ekonomide Gelir Artışı Programı - 13,5 milyar lira, Yeşil Yol Projesi - 30,3 milyar lira... Bu programları hayata geçirerek, bölgedeki 11 şehrimizi yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla daha da güçlendireceğiz.

Bakan Kacır, projenin Karadeniz için çok önemli olduğuna dikkat çekti.