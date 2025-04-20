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170 bin başvuru var! İlk doğan çocuğa 5 bin lira tek seferlik destek yapılacak

Türkiye’de doğum oranlarının düşmesi, hükümeti harekete geçirdi. Doğum yapanlara maddi destek yapılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Nisan 2025
170 bin başvuru var! İlk doğan çocuğa 5 bin lira tek seferlik destek yapılacak

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Türkiye'nin doğurganlık hızı 1,51. Nüfusun kendini yenileme oranı ise 2,1. Bu nedenle doğum yardımları yıla özel bir etkinlik olarak yenilendi. Yaşlı nüfus oranının 10,6'ya ulaştığına işaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk sayısı azalırken yaşlı nüfus oranının arttığını ifade etti. Doğum destek ödemeleri kapsamında ilk doğan çocuğa; 5 bin lira tek seferlik destek yapılacak.

İkinci çocuğa; aylık 1.500 lira ödenecek ve çocuk 5 yaşına kadar destek annenin hesabına yatırılacak. Üçüncü çocuk için; annenin hesabına ayda 5 bin TL destek yatırılacak. İlk doğum destek ödemelerinin de mayıs ayında annelerin hesaplarına yatırılacağı belirtildi. Birinci çocuk oranının yüzde 43 olduğu belirtildi. Yapılan açıklamaya göre ilk etapta 169 bin 921 başvuru alındı.

En çok başvuru İstanbul, ikincisi Ankara ve üçüncüsü de Şanlıurfa'dan geldi. Şanlıurfa aynı zamanda Türkiye'de en fazla çocuk nüfusuna ait olan il konumunda.

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