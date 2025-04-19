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Üçlü pist operasyonuyla havacılık tarihine geçti: İstanbul Havalimanı yine manşetlerde! ABD ve Avrupa medyası övgü yağdırdı

Avrupa medyası, İstanbul Havalimanı’nın "Üçlü bağımsız pist operasyonları" ile havacılık tarihini değiştirdiğini yazdı. İngilizler, "Türkiye küresel havacılıkta artık stratejik bir merkez" diye yazdı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Nisan 2025
Üçlü pist operasyonuyla havacılık tarihine geçti: İstanbul Havalimanı yine manşetlerde! ABD ve Avrupa medyası övgü yağdırdı

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Kalyon Holding iştiraklerinden İstanbul Havalimanı'nda 'eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu' ABD ve Avrupa'nın en önemli havacılık yayınlarında manşetlere çıktı:

Air Cargo Week (İngiltere): Türkiye'nin küresel havacılıkta stratejik bir merkez olarak zirveye çıkıyor.

Aerospace Global News (İngiltere): İstanbul havalandı. Avrupa havacılığında bir dönüm noktası

AeroTelegraph (Almanya): Türk havacılığının dönüm noktası. İstanbul çok öne çıkıyor.

Aviación Al Día (İspanya): Türkiye, İstanbul'dan küresel bağlantıyı güçlendirerek yolcu deneyimini en üst seviyeye taşıyor.

Gate7 Aviation (Fransa): İstanbul tarihe geçti. 17 Nisan'da, İGA İstanbul Havalimanı, Avrupa'da ilk kez üçlü pist operasyon sistemini başarıyla uygulayan havalimanı oldu. Türkiye'nin küresel havacılıkta kilit bir interkontinental merkez olarak konumunu güçlendiren bu adım, havacılık tarihinde yeni bir dönemi başlattı.

KÜRESEL MERKEZ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Havalimanımız küresel alanda daha kritik rol üstlenecek. 2019 yılında 52 milyonun üzerinde yolcu ağırlayan havalimanımız 2023'te 76 milyon yolcuya hizmet verdi. 2024'te İstanbul Havalimanı 80,1 milyon yolcu ağırlayarak Avrupa'da 2., dünyada ise 7. oldu. Kargo ve yük taşımacılığında ise 2024 yılında 1,97 milyon ton yük taşıyarak Frankfurt'u geride bırakarak Avrupa'nın zirvesine yerleşti. İstanbul Havalimanı'nın ihtişamını taçlandırıyor, gücünü artırıyoruz. Saat 11 itibarıyla 3'lü pisti resmen başlatacağız. Türkiye değil, Avrupa havacılığı için de ilk olacak, küresel havacılık için de tarihi an olacak. ABD'nin ardından bu uygulamayı hayata geçiren tek ülke Türkiye oluyor.

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