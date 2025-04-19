TÜİK açıkladı: Türkiye’nin genç nüfusu yaşlanıyor!

TÜİK'in "İstatistiklerle Çocuk" verilerine göre Türkiye'nin geçen yıl sonu itibarıyla 21 milyon 817 bin 61 olarak belirlenen çocuk nüfusu, ülke nüfusunun yüzde 25,5'ini oluşturdu.

Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğilimi devam ederse nüfus oranının 2030 yılında yüzde 22, 2040'ta yüzde 16,7 olacağı öngörülüyor.

Bu arada Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre İnternet kullanım oranı, 6-15 yaş grubundaki çocuklar için 2021 yılında yüzde 82 iken 2024 yılında yüzde 91 oldu. Erkek çocuklarının kız çocuklarına oranla daha fazla internet kullandığı da ortaya çıktı.