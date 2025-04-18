Türkiye'den Suriye'ye "ticaret" çıkarması! Ömer Bolat'ın Şam ziyaretinde neler yaşandı? Her alanda Türkiye'yi istiyorlar

Suriye hükümet yetkililerinin bunların yanı sıra, gerek ticaret in artması, gerek ortak yatırımlar, gerek altyapının iyileştirilmesi, enerjiden ulaştırmaya, kara ve deniz yollarından demir yollarına varıncaya kadar her alanda Türkiye ile işbirliği yapmak istediklerini ifade ettiklerini aktaran Bolat, Türkiye'nin yönlendirmesini ve desteğini beklediklerini söylediklerinden bahsetti.

YATIRIMLARIN TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI'NDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ Bolat, genel olarak tüm ziyaretlerini değerlendirmek gerektiğinde oldukça verimli geçtiğine dikkati çekerek, "Suriye hükümet yetkililerinin hepsi de her defasında Türk hükümetine, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına şükranlarını söylediler, 'Türkiye, kardeş, dost, komşu bir ülke olarak daima yanımızda yer aldı, Suriye halkının hürriyet mücadelesini destekledi, devrimin gerçekleştiği 8 Aralık'tan bu yana da bu desteklerine devam ediyor. Türkiye bizim için her zaman öncelikli ülke konumunda.' dediler." ifadelerini kullandı.

Bolat, bu konularda her iki tarafın mutabakata vardığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni dönemde Türkiye olarak Suriye ile kapsamlı bir Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakere etmek istediğimizi ve bu müzakerelere hazır olduğumuzu ifade ettik. İki ülke arasında gümrük vergilerinin tedricen düşürülmesi, ortak yatırımların teşvik edilmesi ve kalkınmanın özel sektör öncülüğünde olması, Suriye'deki hasar görmüş sanayi bölgelerinin yeniden rehabilitasyonu, altyapı konusunda ulaştırma alanında, tamire-onarıma ihtiyaç duyan yerlerin tespiti, yeni projelerin artık planlanmaya başlanması, hava yolu, deniz yolu, demir yolu, kara yolu ulaşımında Türkiye ile Suriye arasındaki ulaşım ağlarının yeniden tesisi, enerji konusunda Suriye'nin ihtiyaç duyduğu eksikliklerin giderilmesi, bu konuda iki ülke arasında yapılacak işbirliği çalışmalarının başlıklarını ele aldık. Yabancı yatırımların çekilmesi noktasında da Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması'nı yeniden müzakere etme konusunda iki taraf arasında görüş birliği vardı. Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nı müzakere etme konusunda da Suriye'de biz de hazır olduğumuzu karşılıklı beyan ettik. 'Ekonomik kalkınmada, ticaretin artırılmasında Türkiye bizim için her zaman en öncelikli ülke konumunda birinci sırada gelmektedir.' ifadesini hep ortaya koydular."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin Başkenti Şam'da temaslarda bulundu (Fotoğraf: İHA)

"TÜRKİYE İLE SURİYE ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE, ETLE TIRNAK GİBİ EKONOMİLERİNİ HALKLARININ MENFAATLERİ DOĞRULTUSUNDA DAHA DA GELİŞTİRECEK"

Bakan Bolat, Suriye özel sektör mensupları ile Türkiye özel sektör mensupları arasında gerçekleşen toplantının da gelecek adına çok ümit verici olduğunu dile getirdi.

"Türkiye ile Suriye önümüzdeki süreçte, etle tırnak gibi, ekonomide, ortak güçlerini birleştiren ve birlikte bölgede ekonomik entegrasyon içinde olan iki dost-komşu ülke olarak ekonomilerini halklarının menfaatleri doğrultusunda daha da geliştirecekler." diyen Bolat, Suriye ziyaretinin çok faydalı ve verimli geçtiğini vurguladı.

Bolat, şöyle devam etti:

"Ekonomik, yatırım, ticaret işbirliğimiz bundan sonra çok hızlı artacaktır. Ekonomik işbirliğini kolaylaştırmak için en kısa sürede bazı anlaşmaların yapılması, yenilenmesi gerekiyor. Yatırımların teşviki ve korunması, çifte vergilendirmenin önlenmesi, bankacılık işbirliği, Türk bankalarının Suriye'de açılması, Ro-Ro seferlerinin başlaması, gümrüklerdeki gecikmelerin ortadan kaldırılması, ulaşım alanında yapılacak anlaşmalarla Türk ve Suriyeli taşımacılık şirketlerinin karşılıklı olarak seferlerinin başlaması gibi konularda çok hızlı şekilde yol alacağız. Özel sektör kuruluşları arasında organize sanayi bölgeleri yapılması ve üretici kuruluşların ortak yatırımlara teşvik edilmesi gibi başlıklar ve Diaspora Suriyelilerin de ülkelerine dönmesi, ülkelerine sermaye getirmeleri, Avrupa'da ve başka ülkelerde kazandıkları sermayelerini kendi ülkelerinin kalkınmasına harcamaları önem taşıyor. İslam ülkelerinin Suriye'nin yeniden imarı için mutlak surette harekete geçmesi çok önemli. Özellikle maddi gücü yüksek, ekonomisi güçlü olan Körfez ülkelerinden, diğer İslam ülkelerinden de Suriye'ye yönelik yardımlara ihtiyaç var. Türkiye olarak 14 yıl süren kanlı iç savaşın olumsuz etkilerini mecburen yaşadık. İstikrarlı bir Suriye, güçlü istikrarlı bir Türkiye açısından da teminat olacak. "