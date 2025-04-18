SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Türkiye'den Suriye'ye "ticaret" çıkarması! Ömer Bolat'ın Şam ziyaretinde neler yaşandı? Her alanda Türkiye'yi istiyorlar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat başkanlığındaki resmi ve özel sektör heyeti, Suriye’nin başkenti Şam’da iki gün süren temaslarını tamamladı. Baas rejiminin devrilmesinden sonra özgürlüğüne kavuşan Suriye’de göreve başlayan yeni hükümetle yapılan görüşmelerde, iki ülke arasında ekonomik işbirliği, ulaştırma, enerji, gümrükler ve yatırımların teşviki gibi konular masaya yatırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye hükümetinin Türkiye’yi her alanda öncelikli "ortak" olarak gördüğünü vurgularken, karşılıklı işbirliğinin bölge istikrarı, terörle mücadele, göçün azaltılması ve ekonomik entegrasyon açısından kritik önemde olduğuna dikkat çekti. Ziyaret kapsamında özel sektörler arası görüşmeler de gerçekleştirilirken, yeni dönemde çifte vergilendirmenin önlenmesi, yatırım anlaşmaları ve ortak sanayi bölgeleri gibi başlıklarda somut adımların atılacağı ifade edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Nisan 2025 , 09:50 Güncelleme Tarihi :18 Nisan 2025 , 09:50
Türkiye’den Suriye’ye ticaret çıkarması! Ömer Bolat’ın Şam ziyaretinde neler yaşandı? Her alanda Türkiye’yi istiyorlar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyet Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirdiği ve 2 gün süren temaslarını tamamladı.

Türkiye'ye dönmeden önce ziyaretlere ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bolat, Suriye'nin kanlı bir iç savaştan çıktığını, halkın ve direnişçilerin 8 Aralık 2024'te hürriyetlerine kavuştuklarını söyledi.

Suriye'de yaşanan halk devriminin sonunda yönetime gelen direnişçilerin milli birlik hükümeti kurduğunu dile getiren Bolat, 29 Mart'ta göreve başlayan hükümetin, Suriye'nin yeniden istikrara kavuşması, milli birliğini koruması, ekonomisinin yeniden ayağa kaldırması için çalışmalara başladığını dile getirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (Fotoğraf: İHA)Ticaret Bakanı Ömer Bolat (Fotoğraf: İHA)

Bolat, Türkiye'nin de devlet, hükümet ve halk olarak daima Suriye halkının hürriyet arayışının yanında yer aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak çok ciddi sayıda bir göçe maruz kaldık ve Suriyeli kardeşlerimiz katliamdan kaçarken onların sığındığı en büyük ülke biz olduk, ev sahipliğimizi ve Ensar olma gereğini Türk halkı sonuna kadar yerine getirdi. Şimdi daha büyük bir mücadele var Suriye'de. Devleti, milleti yeniden kuruyorlar, ekonomilerini yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Aradan geçen 14 yılda Suriye'nin milli geliri yarı yarıya düştü, ticareti aşağı yukarı beşte bire düşmüştü ama çok hızlı bir toparlanma sürecine girmeye başladılar. Biz de Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak Suriye'deki yeni yönetimin bizden istediği destekler konusunda yardımcı olmaya gayret ediyoruz çünkü Suriye'nin istikrarı ve güçlenmesi, birliği, Türkiye'nin de istikrarı, Türkiye'nin de güçlü olması, terör sorununu ortadan kaldırmamız, göç sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırmamız, Körfez'e, Orta Doğu'ya direkt kara yolu ile rahatça ulaşabilmemiz, karşılıklı ticaretimizin artması demek."

"SURİYE'NİN İSTEDİĞİ DESTEK KONUSUNDA KARŞILIKLI İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"
Bakan Bolat, Suriye'nin istediği destek konusunda, bilgilendirme, yönlendirme gibi konular başta olmak üzere karşılıklı işbirliği çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de resmi temaslarda bulundu (Fotoğraf: DHA)Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de resmi temaslarda bulundu (Fotoğraf: DHA)

Suriye'ye yapılan ziyaretlerin çerçevesi ve içeriği hakkında bilgi veren Bolat, şunları söyledi:

"Resmi ve özel sektör olarak karma bir heyetle Şam'a ayak bastık. Planlandığı şekilde Suriye Ekonomi Bakanı ve kurmaylarını, Ulaştırma Bakanı ve kurmaylarını, Maliye Bakanı ve kurmaylarını ilgili bakanlıklarda ziyaret edip görüşmeler yaptık. Özel sektör mensupları da bu görüşmelere katıldılar, beklentilerini ortaya koydular, kafalarındaki soruların cevaplarını aradılar. Çok verimli, dolu dolu bir gün geçirdik. Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi'yle de gümrüklerimiz, gümrük vergileri, geçişler, transit geçişlerin yeniden başlatılması, taşımacılığın kolaylaştırılması gibi konu başlıklarını ele aldık."

YATIRIMLARIN TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI'NDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ
Bolat, genel olarak tüm ziyaretlerini değerlendirmek gerektiğinde oldukça verimli geçtiğine dikkati çekerek, "Suriye hükümet yetkililerinin hepsi de her defasında Türk hükümetine, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına şükranlarını söylediler, 'Türkiye, kardeş, dost, komşu bir ülke olarak daima yanımızda yer aldı, Suriye halkının hürriyet mücadelesini destekledi, devrimin gerçekleştiği 8 Aralık'tan bu yana da bu desteklerine devam ediyor. Türkiye bizim için her zaman öncelikli ülke konumunda.' dediler." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin Başkenti Şam'da Suriye Maliye Bakanı Mohamed Yasser Barnia ile görüştü (Fotoğraf: DHA)Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin Başkenti Şam'da Suriye Maliye Bakanı Mohamed Yasser Barnia ile görüştü (Fotoğraf: DHA)

Suriye hükümet yetkililerinin bunların yanı sıra, gerek ticaretin artması, gerek ortak yatırımlar, gerek altyapının iyileştirilmesi, enerjiden ulaştırmaya, kara ve deniz yollarından demir yollarına varıncaya kadar her alanda Türkiye ile işbirliği yapmak istediklerini ifade ettiklerini aktaran Bolat, Türkiye'nin yönlendirmesini ve desteğini beklediklerini söylediklerinden bahsetti.

Bolat, bu konularda her iki tarafın mutabakata vardığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni dönemde Türkiye olarak Suriye ile kapsamlı bir Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakere etmek istediğimizi ve bu müzakerelere hazır olduğumuzu ifade ettik. İki ülke arasında gümrük vergilerinin tedricen düşürülmesi, ortak yatırımların teşvik edilmesi ve kalkınmanın özel sektör öncülüğünde olması, Suriye'deki hasar görmüş sanayi bölgelerinin yeniden rehabilitasyonu, altyapı konusunda ulaştırma alanında, tamire-onarıma ihtiyaç duyan yerlerin tespiti, yeni projelerin artık planlanmaya başlanması, hava yolu, deniz yolu, demir yolu, kara yolu ulaşımında Türkiye ile Suriye arasındaki ulaşım ağlarının yeniden tesisi, enerji konusunda Suriye'nin ihtiyaç duyduğu eksikliklerin giderilmesi, bu konuda iki ülke arasında yapılacak işbirliği çalışmalarının başlıklarını ele aldık. Yabancı yatırımların çekilmesi noktasında da Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması'nı yeniden müzakere etme konusunda iki taraf arasında görüş birliği vardı. Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nı müzakere etme konusunda da Suriye'de biz de hazır olduğumuzu karşılıklı beyan ettik. 'Ekonomik kalkınmada, ticaretin artırılmasında Türkiye bizim için her zaman en öncelikli ülke konumunda birinci sırada gelmektedir.' ifadesini hep ortaya koydular."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin Başkenti Şam'da temaslarda bulundu (Fotoğraf: İHA)Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin Başkenti Şam'da temaslarda bulundu (Fotoğraf: İHA)

"TÜRKİYE İLE SURİYE ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE, ETLE TIRNAK GİBİ EKONOMİLERİNİ HALKLARININ MENFAATLERİ DOĞRULTUSUNDA DAHA DA GELİŞTİRECEK"
Bakan Bolat, Suriye özel sektör mensupları ile Türkiye özel sektör mensupları arasında gerçekleşen toplantının da gelecek adına çok ümit verici olduğunu dile getirdi.

"Türkiye ile Suriye önümüzdeki süreçte, etle tırnak gibi, ekonomide, ortak güçlerini birleştiren ve birlikte bölgede ekonomik entegrasyon içinde olan iki dost-komşu ülke olarak ekonomilerini halklarının menfaatleri doğrultusunda daha da geliştirecekler." diyen Bolat, Suriye ziyaretinin çok faydalı ve verimli geçtiğini vurguladı.

Bolat, şöyle devam etti:

"Ekonomik, yatırım, ticaret işbirliğimiz bundan sonra çok hızlı artacaktır. Ekonomik işbirliğini kolaylaştırmak için en kısa sürede bazı anlaşmaların yapılması, yenilenmesi gerekiyor. Yatırımların teşviki ve korunması, çifte vergilendirmenin önlenmesi, bankacılık işbirliği, Türk bankalarının Suriye'de açılması, Ro-Ro seferlerinin başlaması, gümrüklerdeki gecikmelerin ortadan kaldırılması, ulaşım alanında yapılacak anlaşmalarla Türk ve Suriyeli taşımacılık şirketlerinin karşılıklı olarak seferlerinin başlaması gibi konularda çok hızlı şekilde yol alacağız. Özel sektör kuruluşları arasında organize sanayi bölgeleri yapılması ve üretici kuruluşların ortak yatırımlara teşvik edilmesi gibi başlıklar ve Diaspora Suriyelilerin de ülkelerine dönmesi, ülkelerine sermaye getirmeleri, Avrupa'da ve başka ülkelerde kazandıkları sermayelerini kendi ülkelerinin kalkınmasına harcamaları önem taşıyor. İslam ülkelerinin Suriye'nin yeniden imarı için mutlak surette harekete geçmesi çok önemli. Özellikle maddi gücü yüksek, ekonomisi güçlü olan Körfez ülkelerinden, diğer İslam ülkelerinden de Suriye'ye yönelik yardımlara ihtiyaç var. Türkiye olarak 14 yıl süren kanlı iç savaşın olumsuz etkilerini mecburen yaşadık. İstikrarlı bir Suriye, güçlü istikrarlı bir Türkiye açısından da teminat olacak. "

Bakan Bolat açıkladı: Suriyeye altyapı için destek vereceğizBakan Bolat açıkladı: Suriyeye altyapı için destek vereceğiz
Bakan Bolat açıkladı: Suriye'ye altyapı için destek vereceğiz
Ticaret Bakanı Ömer Bolattan Şam çıkarması: Dost ve kardeş ülke Suriye’ye desteğimiz tamTicaret Bakanı Ömer Bolattan Şam çıkarması: Dost ve kardeş ülke Suriye’ye desteğimiz tam
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Şam çıkarması: "Dost ve kardeş ülke Suriye'ye desteğimiz tam"

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı
Ekrem İmamoğlu’ndan ’acil kodlu’ toplantı çağrısı! Tedbir kararının ardından dikkat çeken hamle! Birisiyle evde diğeriyle otelde görüştü!
Vakıf Katılım
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! Paylaşımlar dehşete düşürdü! Darp edilen gencin babası ilk kez konuştu
İstanbul Havalimanı’na 3’lü pist! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: En üst lige yükseldik
Liverpool’un yıldızı Fenerbahçe’ye!
Türk Telekom
CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne ihaleye fesat operasyonu! Başkan yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve 12 kişi adliyeye sevk edildi
ABD gazetesi New York Times yazdı: Yüzlerce ABD askeri Suriye’den çıkıyor
CHP’li belediyelerde skandallar silsilesi! İzmir’de Kemalpaşa Belediyesi’ne Gülşen konseri soruşturması! 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
CHP’nin her iki kurultayına ve İstanbul Kongresine mutlak butlan dendi! TAKVİM duruşma tutanağına ulaştı: Mahkeme YSK’dan belge istedi
Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı! Yağışlar geri dönüyor
İşçiye ikinci tazminat! Maaşa göre ne kadar artacak? Kimler, nasıl alabilir?
İtalya Başbakanı Meloni Beyaz Saray’da! ABD Başkanı Donald Trump ile kritik görüşme
CHP’ye kayyum atanacak iddiasına soruşturma! Rasim Ozan Kütahyalı hakkında karar verildi: Savcılık ifadesi ortaya çıktı
Okan Buruk’tan forvet kararı! Bodrum FK maçının 11’ini belirledi
Öğretmenden başörtüsü takan öğrenciye mobbing veliye darp
Eski bina yeni savaş! İşte Ekrem İmamoğlu için tutulan o ofis
FETÖ’ye FAZ çalışması! Haşhaşi Cevheri Güven’e Alman tasması... Koluna cihaz taktılar, adım adım izliyorlar
Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...