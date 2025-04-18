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Merkez'den sürpriz adım! Politika faizi 3.5 puan arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya çıkardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Nisan 2025
Merkez’den sürpriz adım! Politika faizi 3.5 puan arttı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizinde 13 ay sonra ilk artırıma imza attı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42.5'ten 46'ya, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan 49'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'den 44.5'e yükseltti. PPK, Mayıs ayında toplantı yapmayacak. Bir sonraki toplantı 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.

(Takvim Gazetesi)(Takvim Gazetesi)

SIKI DURUŞ KORUNACAK
Toplantı sonrası yapılan duyuruda, aylık temel mal enflasyonunun finansal piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle Nisan ayında bir miktar yükseleceği, hizmet enflasyonunun ise görece yatay seyredeceğinin öngörüldüğü bildirildi.

Öncü verilerin, yurt içi talebin ilk çeyrekte ivme kaybetmekle birlikte öngörülenin üzerinde seyrettiğini ve enflasyonu düşürücü etkisinin azaldığını ima ettiği vurgulanan duyuruda, "Küresel ticarette artan korumacı eğilimlerin küresel iktisadi faaliyet, emtia fiyatları ve sermaye akımları kanalıyla dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

Duyuruda, para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, TL'de reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirdiği belirtilerek, "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir" denildi.

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