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Temettü Yağmuru Başladı! Borsa İstanbul’da 7 Şirket Dağıtıma Geçiyor

Borsa İstanbul’da yatırımcıları yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. 17 Nisan 2025 Perşembe günü, 7 halka açık şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimlerle temettü dağıtma kararı aldıklarını duyurdu. Şirketlerin kar payı açıklamaları, yatırımcılar açısından pasif gelir elde etme imkanı sunarken, temettü verimi yüksek hisselere olan ilgiyi de artırdı.

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Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 20:00 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 20:00
Temettü Yağmuru Başladı! Borsa İstanbul’da 7 Şirket Dağıtıma Geçiyor

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Yatırımcılar dikkat! Borsa İstanbul'da işlem gören yedi şirketten temettü müjdesi geldi. 17 Nisan 2025 tarihinde KAP'a yapılan açıklamalara göre Anadolu Isuzu, Ayen Enerji, Çelebi Hava Servisi gibi önemli şirketler, belirlenen tarihlerde temettü ödemelerine başlayacak.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

BORSA İSTANBUL'DA TEMETTÜ RÜZGARI: 7 ŞİRKET DAĞITIM KARARI ALDI

Borsa İstanbul'da 17 Nisan 2025 Perşembe günü yatırımcıları sevindiren bir gelişme yaşandı. Yılın ilk çeyreğini geride bırakırken, 7 halka açık şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptıkları açıklamalarla yatırımcılarına temettü dağıtacaklarını bildirdi. Kar payı dağıtımına karar veren şirketler, yatırımcılara düzenli gelir imkanı sunarken aynı zamanda hisse değerlerinde de olumlu beklenti oluşturdu.

İşte temettü kararı alan şirketler, dağıtım tutarları ve tarihlerine ilişkin güncel bilgiler

🏭 1. Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU)

  • Temettü Kararı: Genel Kurul

  • Hisse Başı Brüt Temettü: 1,9841 TL

  • Net Temettü: 1,6865 TL

  • Dağıtım Tarihi: 26 Mayıs 2025

Anadolu Isuzu, güçlü bilançosu ve sektördeki istikrarıyla yatırımcılarının yüzünü güldürdü. 26 Mayıs'ta dağıtılacak temettü, orta vadeli yatırımcılar için dikkat çekici.

2. Ayen Enerji A.Ş. (AYEN)

  • Temettü Kararı: Genel Kurul (6 taksitli ödeme)

  • Hisse Başı Brüt Temettü (Her Taksit): 0,2493 TL

  • Net Temettü (Her Taksit): 0,2119 TL

  • Dağıtım Tarihleri:

    • 21 Nisan

    • 21 Mayıs

    • 23 Haziran

    • 21 Temmuz

    • 21 Ağustos

    • 22 Eylül

Enerji sektörünün güçlü oyuncularından Ayen, temettü ödemelerini 6 aya yayarak yatırımcılara düzenli nakit akışı sunuyor.

🏗️ 3. Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN)

  • Temettü Kararı: Genel Kurul (2 taksitli ödeme)

  • Hisse Başı Brüt Temettü: 0,4803 TL

  • Net Temettü: 0,4083 TL

  • Dağıtım Tarihi: Açıklanmadı

Sanayi ve üretim sektöründe faaliyet gösteren BVSAN, iki taksitli bir planla yatırımcılara kâr payı sunacak.

✈️ 4. Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI)

  • Temettü Kararı: Genel Kurul

  • Hisse Başı Brüt Temettü: 147,50 TL

  • Net Temettü: 125,375 TL

  • Dağıtım Tarihi: 24 Nisan 2025

Yüksek temettü oranıyla dikkat çeken Çelebi, havacılık sektörünün devlerinden biri olarak uzun vadeli yatırımcılara önemli bir geri dönüş vadediyor.

🚗 5. Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS)

  • Temettü Kararı: Tescil

  • Hisse Başı Brüt Temettü: 0,0307 TL

  • Net Temettü: 0,0261 TL

  • Dağıtım Tarihi: 6 Mayıs 2025

Düşük ancak istikrarlı temettü ödemeleriyle bilinen Jantsa, yatırımcılara sembolik bir dağıtım gerçekleştirecek.

🌍 6. TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS)

  • Temettü Kararı: Yönetim Kurulu

  • Hisse Başı Brüt Temettü: 1,00 TL

  • Net Temettü: 0,85 TL

  • Dağıtım Tarihi: 27 Mayıs'a kadar

İhracat ağırlıklı çalışan TGSAS, yıl içinde sağlam performansıyla bu temettüyü yatırımcılara taşıyacak.

🏢 7. Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO)

  • Temettü Kararı: Tescil

  • Hisse Başı Brüt ve Net Temettü: 7,00 TL

  • Dağıtım Tarihi: 15 Nisan 2025 (Dağıtıldı)

Gayrimenkul sektörünün gözde şirketlerinden YGGYO, bu yıl da güçlü bir kar payı dağıtımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Şirketlerin temettü kararları KAP bildirimlerine dayalıdır ve zamanla değişebilir.

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