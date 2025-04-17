Temettü Yağmuru Başladı! Borsa İstanbul’da 7 Şirket Dağıtıma Geçiyor

🏗️ 3. Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN)

Temettü Kararı: Genel Kurul (2 taksitli ödeme)

Hisse Başı Brüt Temettü: 0,4803 TL

Net Temettü: 0,4083 TL

Dağıtım Tarihi: Açıklanmadı

Sanayi ve üretim sektöründe faaliyet gösteren BVSAN, iki taksitli bir planla yatırımcılara kâr payı sunacak.

✈️ 4. Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI)

Temettü Kararı: Genel Kurul

Hisse Başı Brüt Temettü: 147,50 TL

Net Temettü: 125,375 TL

Dağıtım Tarihi: 24 Nisan 2025

Yüksek temettü oranıyla dikkat çeken Çelebi, havacılık sektörünün devlerinden biri olarak uzun vadeli yatırımcılara önemli bir geri dönüş vadediyor.