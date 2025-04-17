Temettü Yağmuru Başladı! Borsa İstanbul’da 7 Şirket Dağıtıma Geçiyor

Yatırımcılar dikkat! Borsa İstanbul'da işlem gören yedi şirketten temettü müjdesi geldi. 17 Nisan 2025 tarihinde KAP'a yapılan açıklamalara göre Anadolu Isuzu, Ayen Enerji, Çelebi Hava Servisi gibi önemli şirketler, belirlenen tarihlerde temettü ödemelerine başlayacak.
Fotoğraflar: AA
BORSA İSTANBUL'DA TEMETTÜ RÜZGARI: 7 ŞİRKET DAĞITIM KARARI ALDI
Borsa İstanbul'da 17 Nisan 2025 Perşembe günü yatırımcıları sevindiren bir gelişme yaşandı. Yılın ilk çeyreğini geride bırakırken, 7 halka açık şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptıkları açıklamalarla yatırımcılarına temettü dağıtacaklarını bildirdi. Kar payı dağıtımına karar veren şirketler, yatırımcılara düzenli gelir imkanı sunarken aynı zamanda hisse değerlerinde de olumlu beklenti oluşturdu.
İşte temettü kararı alan şirketler, dağıtım tutarları ve tarihlerine ilişkin güncel bilgiler
🏭 1. Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU)
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Temettü Kararı: Genel Kurul
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Hisse Başı Brüt Temettü: 1,9841 TL
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Net Temettü: 1,6865 TL
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Dağıtım Tarihi: 26 Mayıs 2025
Anadolu Isuzu, güçlü bilançosu ve sektördeki istikrarıyla yatırımcılarının yüzünü güldürdü. 26 Mayıs'ta dağıtılacak temettü, orta vadeli yatırımcılar için dikkat çekici.
⚡ 2. Ayen Enerji A.Ş. (AYEN)
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Temettü Kararı: Genel Kurul (6 taksitli ödeme)
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Hisse Başı Brüt Temettü (Her Taksit): 0,2493 TL
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Net Temettü (Her Taksit): 0,2119 TL
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Dağıtım Tarihleri:
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21 Nisan
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21 Mayıs
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23 Haziran
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21 Temmuz
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21 Ağustos
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22 Eylül
Enerji sektörünün güçlü oyuncularından Ayen, temettü ödemelerini 6 aya yayarak yatırımcılara düzenli nakit akışı sunuyor.