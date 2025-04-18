İstanbul Havalimanı Avrupa'da bir ilke imza attı! "Eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" başladı

Türkiye havacılık tarihinde İGA İstanbul Havalimanı ile yeni bir sayfa açıldı. İstanbul Havalimanı'nda üç uçağın birbirinden tamamen bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabildiği 'eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu' dün başladı.

Bu sistem sayesinde İstanbul Havalimanı, Avrupa'da üçlü pist operasyonunu başlatan ilk havalimanı olurken, dünyada ise ABD'den sonra ikinci ülke olarak yer aldı.

Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak, İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, İGA Holding CEO'su Atalay Gümrah, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen ve Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu & İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat katıldı.

(AA)

LOJİSTİKTE KRİTİK ROL

'Üçlü bağımsız pist operasyonları'nın Türkiye ve Avrupa havacılığı için bir ilk, küresel havacılık içinse tarihi bir adım olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Gururluyuz. Çünkü bu uygulamayı ABD'nin ardından hayata geçiren tek ülke Türkiye. Artık İstanbul Havalimanı trafik hacmiyle olduğu kadar operasyonel kapasite ve teknik yeterlilik açısından da küresel havacılığın en üst ligine yükseldi. Bu sistemle hava trafik akışı hızlanacak, havalimanımızın dinamik kapasitesi önemli ölçüde artacak ve yolcularımıza daha hızlı, daha güvenli hizmet sunulacak. İstanbul'un kıtaları birleştiren stratejik konumu, bu yeni yetenekle birleştiğinde, havalimanımız küresel havacılık lojistiğinde daha kritik bir rol üstlenecek" dedi.

SAATTE 148 UÇAK

Operasyonun sadece İGA İstanbul Havalimanı için değil, ülkemiz ve küresel havacılık sektörü için önemine değinen Mehmet Kalyoncu da bu sistemi devreye alan Avrupa'daki ilk havalimanı olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu: "İGA İstanbul Havalimanı'nda üçlü bağımsız pist operasyonlarına resmen başlıyoruz, Avrupa'da bir ilke imza atıyor ve Türkiye'nin uluslararası seyahat ve havacılık ekosistemine olan katkısını artırıyoruz. Bu bizim için sadece bir teknik başarı değil, aynı zamanda stratejik bir eşiktir. Üçlü bağımsız pist operasyonu, bu ekosistemin en önemli yapı taşlarından biridir. Böylece, saatlik hava trafik kapasitemizi 120'den 148 uçak hareketine çıkarıyoruz. Bu, sadece İstanbul'un değil, Avrupa hava sahasının daha da verimli hâle gelmesi demektir. İstanbul artık yalnızca bir varış noktası değil, dünyanın hava ulaşım merkezidir."

(AA)

MİHENK TAŞI

Ahmet Bolat ise törende, "THY olarak, Türkiye havacılık tarihi adına bir tarihi anın daha parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Aynı anda üç uçağımızın kalkışı ile ana üssümüz İstanbul Havalimanı, Avrupa'da bir ilki gerçekleştirirken, bu operasyonel kapasite bayrak taşıyıcımızın uçuş verimliliğini artırıp büyüme hedeflerimize giden yolda önemli bir mihenk taşı görevi görecek" diye konuştu.

AVRUPA HAVA SAHASI HIZLANACAK

Türkiye ekonomisine önemli bir katkıda bulunacak yeni sistemle birlikte, İGA İstanbul Havalimanı, aynı anda üç bağımsız pistte iniş ve kalkış yapabilme kapasitesine ulaştı. Bu operasyon sayesinde saatlik hava trafik kapasitesi 120'den 148'e ulaşacak noktaya geldi.

Böylece Avrupa hava sahasının genelindeki trafik yönetimi de daha hızlı, daha güvenli ve daha verimli hale geldi. Saatte 28 ek uçuş kapasitesi sağlayan operasyonel dönüşüm, havayolu şirketleri için daha kısa bekleme süreleri, yolcular için daha az gecikme ve çevre için daha az karbon emisyonu anlamına geliyor.