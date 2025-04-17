Avrupa’dan faiz kararı! ECB üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü

Belirsizliğin haneler ve firmaların güvenini azaltacağına dikkat çekilen açıklamada, ticaret gerginliklerine karşı olumsuz ve değişken piyasa tepkisinin finansman koşulları üzerinde sıkılaştırıcı bir etkisi olacağına işaret edildi.

ECB (AA)

Açıklamada, ECB'nin yüzde 2 orta vadeli enflasyon hedefinde kararlı olduğunun altı çizilerek, "ECB, olağanüstü belirsizlik koşullarında, uygun para politikası duruşunu belirlemek için veriye dayalı ve toplantı bazında bir yaklaşım izleyecektir." ifadesi kullanıldı.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mart ayında yüzde 2,2 seviyesinde ölçülmüştü. ECB, bu yıl yapılan 3 toplantıda da faizleri indirmiş oldu.