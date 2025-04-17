SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Avrupa'dan faiz kararı! ECB üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mart ayında yüzde 2,2 seviyesinde ölçülmüştü. ECB, bu yıl yapılan 3 toplantıda da faizleri indirmiş oldu.

Giriş Tarihi :17 Nisan 2025 , 18:03 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 18:03
Avrupa’dan faiz kararı! ECB üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yılın üçüncü yönetim kurulu toplantısında alınan para politikası kararlarını açıkladı.

Euro (AA)Euro (AA)

Açıklamada, bankanın mevduat faiz oranını yüzde 2,50'den yüzde 2,25'e indirdiği belirtildi. ECB'nin refinansman faizi ile marjinal borçlanma faizini de 25'er baz puan düşürerek sırasıyla yüzde 2,40 ve yüzde 2,65'e çektiğine işaret edilen açıklamada, "ECB Yönetim Kurulu bugün 3 temel faiz oranını 25 baz puan düşürmeye karar verdi." ifadesi yer aldı.

ECB (AA)ECB (AA)

Açıklamada, faiz oranlarını düşürme kararının enflasyon görünümü ve dinamikleri ile para politikası iletim gücü temelinde alındığı kaydedildi. Enflasyonda düşüş sürecinin iyi biçimde ilerlediği vurgulanan açıklamada, Avro Bölgesi ekonomisinin küresel şoklara bir miktar dayanıklı olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Artan ticari gerginlikler nedeniyle büyüme görünümü kötüleşti." değerlendirmesi yapıldı.

Belirsizliğin haneler ve firmaların güvenini azaltacağına dikkat çekilen açıklamada, ticaret gerginliklerine karşı olumsuz ve değişken piyasa tepkisinin finansman koşulları üzerinde sıkılaştırıcı bir etkisi olacağına işaret edildi.

ECB (AA)ECB (AA)

Açıklamada, ECB'nin yüzde 2 orta vadeli enflasyon hedefinde kararlı olduğunun altı çizilerek, "ECB, olağanüstü belirsizlik koşullarında, uygun para politikası duruşunu belirlemek için veriye dayalı ve toplantı bazında bir yaklaşım izleyecektir." ifadesi kullanıldı.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mart ayında yüzde 2,2 seviyesinde ölçülmüştü. ECB, bu yıl yapılan 3 toplantıda da faizleri indirmiş oldu.

Merkez Bankası faiz yükseltti! İşte piyasaların tepkisiMerkez Bankası faiz yükseltti! İşte piyasaların tepkisi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Silvan Tüneli’ndeki Kazı Başlangıç Töreni’nde önemli açıklamalar: Coğrafyanın kaderini değiştirecek
Eski bina yeni savaş! İşte Ekrem İmamoğlu için tutulan o ofis
Dijital Telif Yasası haziran ayında çıkacak!
FETÖ’ye FAZ çalışması! Haşhaşi Cevheri Güven’e Alman tasması... Koluna cihaz taktılar, adım adım izliyorlar
Fenerbahçe’den stopere 2 transfer! Avrupa için duvar örülecek
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert tepki: Kaos kampanyasının öncüsü
Merkez Bankası faiz yükseltti! İşte piyasaların tepkisi
Sırrı Süreyya Önder’in AORT damarı yırtıldı! Saatler süren ağır ameliyat... Son durumu ne? Peş peşe açıklamalar
Çekyat altında 2 milyon dolar! CHP’nin şaibeli kurultayı için itiraf üstüne itiraf!
Başkan Erdoğan’dan Komando Mezuniyet ve Bröve Töreni’nde önemli açıklamalar: Terörsüz Türkiye ile yeni bir sayfa açılacak
Okan Buruk’tan forvet kararı! Bodrum FK maçının 11’ini belirledi
İstanbul Havalimanı’na 3’lü pist! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: En üst lige yükseldik
CHP’ye kayyum atanacak iddiasına soruşturma! Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye tepki: Vicdan yokluğudur | Kayyum çıkışı | Sırrı Süreyya Önder mesajı
Suç örgütü karargahı: Florya! Rüşvet ağının merkezinde Fatih Keleş var! Ofisinden balya balya para çıktı
Şam-Abu Dabi arasında 4 sefer! Diktatör Esad için servet operasyonu: Kilit isim Yaşar İbrahim
Müge Anlı gözyaşları içinde duyurdu: 7 yaşındaki Cumali Timi’den acı haber
Af çıkacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan 10. Yargı Paketi mesajı
CHP’nin şaibeli kurultayına iptal davası ertelendi! Delege borsası ve siyasi rüşvet yargıda... Çok sayıda itiraf mahkeme tutanağında
Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın’ın 7 yıllık eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Bizimkiler’in yıldızıyla...