Bakan Mehmet Şimşek’ten kripto sektörüne uyarı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MASAK tarafından kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşları için getirilen yeni mekanizmaya ilişkin bu kuruluşları uyararak, "Finansal sistemimizi kötüye kullanmak isteyenlere göz açtırmayacağız" diye konuştu.



Düzenlemelerde uymayanların ağır yaptırımlarla karşılaşacağını belirten Şimşek, "Kripto varlık hizmet sağlayıcıları da mevzuat açısından bankalar, aracı kurumlar ve sigorta şirketleriyle aynı yükümlülüklere tabi kuruluşlar arasına dahil edildi" dedi.

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