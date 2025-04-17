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Aile yılı kapsamında evlenecek çiftlere faizsiz kredi desteği!

Düğün sezonu, alışverişleri hareketlendirdi. Çeyiz paketleri ortalama 25-50 bin, mobilya paketleri en az 80 bin liraya satılıyor. Mobilyacılar yüzde 35 indirime hazırlanırken, kampanyaya züccaciye ve küçük ev aletleri de katılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Nisan 2025
Aile yılı kapsamında evlenecek çiftlere faizsiz kredi desteği!

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Baharın gelmesiyle düğün sezonu başlarken, mobilyadan çeyizlik ürünlere ve düğün mekanlarına kadar birçok alanda ticaret hareketlendi. Sektör temsilcileri, evlenecek gençlere yönelik başlatılan faizsiz kredi desteğinin önemli avantaj sağladığını ifade ederken, sunulacak fırsatlara dikkat çekti.

Modoko Başkanı Koray Çalışkan, düğün sezonunun yavaş yavaş başladığını belirterek, "Yeni evlenecek çiftler mobilya, beyaz eşya ve züccaciye gibi bir evin olmazsa olmazı alışverişlerini yapacaklar. Mobilyada düğün paketleri 80 bin liradan başlıyor. Üst limit de artık tercihe göre değişiyor" dedi.

Evlenecek gençlere yönelik faizsiz kredi desteğinin büyük avantaj olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Bu destek paketine biz de Modoko olarak yüzde 35'e varan indirimlerle katılacağımızı belirttik" diye konuştu. Aile Yılı kapsamında mobilyacıların yanı sıra züccaciye ve küçük ev aletlerinde de indirim hazırlığı var. Burada yüzde 50'ye varan indirim oranı gündemde...

Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu Başkanı Güçlü Kaplangı, "Çiftlerin evlilik öncesi hazırlıkları mobilya, züccaciye, aydınlatma gibi bütün unsurları iç içe eklediğimizde yıllık 15 milyar dolarlık bir hacim yarattığını görüyoruz. Züccaciyede tencereden çatal bıçak setlerine kadar bir evin ihtiyacı olan her şeyin bir arada bulunduğu çeyiz setleri oluşturuluyor. Ortalama 25-50 bin lira arasında tutan paketler var. Mobilyada da ortalama 100 bin liradan başlayan paketler mevcut" ifadesini kullandı.

DÜĞÜNLER ARTTI
İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, düğün sezonunun açılmasıyla birlikte yoğunluğun devam ettiğini belirterek, "Geçen yıllara oranla yüzde 15-20 artış var" diye konuştu.

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