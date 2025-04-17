Çiftçiler için faizsiz kredi hazırlığı: Zirai don felaketi ile ilgili araştırma komisyonu kuruldu!

TBMM Genel Kurulu, zirai don felaketi ile ilgili araştırma komisyonu kurdu. TBMM Genel Kurulu'nda iktidar ve muhalefet partilerinin ortak önergesi ile kurulan araştırma komisyonu hızla çalışmalarına başlayacak.



Önergenin Genel Kurul'daki görüşmeleri sırasında AK Parti grubu adına konuşan Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Tarım Bakanlığı'nın hızlı aksiyon aldığını belirterek, şu bilgileri verdi: "Bu felaketin yaralarını sarmak için mevcut mekanizmaları devreye sokacak, ilave tedbirler alacağız. Bazı önerilerimiz Bakanlık nezdinde de tartışılıyor. Sulama ve elektrik ile faizsiz kredi destekleri verilmesi tartışılıyor."

HASAR KARŞILANACAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai don sigortası olmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamaları, hasarı oranında karşılayacaklarını ifade etti.