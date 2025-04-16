Vakıfbank 71 yaşında!

Vakıfbank, bankacılık sektöründe 71. yılını geride bırakmanın gururunu yaşıyor. 71. kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında VakıfBank üst yönetimi, 10 Nisan'da Anıtkabir'i ziyaret etti.



14 Nisan'da ise binden fazla VakıfBanklı Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "VakıfBank'ın 71 yıllık hikayesi, aynı zamanda Türkiye'nin gelişmişlik yolunda kat ettiği mesafenin de bir yansıması oldu. Attığımız her adımda, ülkemize değer katmayı, insanlarımızın hayatına dokunmayı hedefledik" dedi.

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