Türk ve Çin bilim insanları arasında üç alanda iş birliği!

TÜBİTAK ile Çin Ulusal Doğal Bilimler Vakfı (NSFC), kanser ve manyetik rezonans görüntüleme alanlarında yapay zeka kullanımının yanı sıra tarımda sürdürülebilirlik için geliştirilecek ortak araştırma projelerine destek için iş birliği gerçekleştirecek. TÜBİTAK ve NSFC tarafından ortak araştırma projelerine yönelik 2025 yılı ikili iş birliği çağrısı yayımlandı.



Çağrıyla iki ülkenin bilim insanları arasında üç alanda iş birliği yapılması planlanıyor. Bu alanlardan biri "kanser immünoterapisi ve klinik translasyonel araştırmayı" kapsıyor. İkinci iş birliği alanı "manyetik rezonans görüntüleme ve ultrasonik tıp" olacak. Bu kapsamda, tıbbi görüntüleme için büyük veri ve yapay zekadan da yararlanılması öngörülüyor.



Üçüncü iş birliği alanı da "yeşil ve sürdürülebilir tarım" olarak belirlendi. Başvurular 30 Mayıs'a kadar alınırken, bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Çin'de çalışan bilim insanlarıyla proje ortağı olarak anlaşmaları gerekiyor.

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