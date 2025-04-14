Ticaret Bakanlığı açıkladı: 2025’in ilk 3 ayında 37 ilde ihracat artışı!

Ticaret Bakanlığı, mart ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre İstanbul, geçen ay 4 milyar 884 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 arttı.

İstanbul'u, 3 milyar dolar ve yüzde 3,8 artışla Kocaeli, 2 milyar 202 milyon dolar ve yüzde 9,5 azalışla İzmir takip etti.

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 907 milyon 456 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 470 milyon 253 bin dolarla kazanlar, makineler ve 450 milyon 862 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuar izledi.

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları 1 milyar 211 milyon 13 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslı 244 milyon 102 bin dolarla elektrikli makine, cihazlar ve aksamları ile 236 milyon 194 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar alanları takip etti.