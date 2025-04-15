TÜBİTAK’tan yeşil dönüşüme destek: 2025 yılının ilk çağrısı için başvurular başladı!

Koordinatörlüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında, ülke sanayisinin yeşil dönüşümü TÜBİTAK-TEYDEB tarafından destekleniyor. Bu amaçla Sanayi Ar-Ge Projeleri İçin Geri Ödemeli ve Hibe Destek Programı uygulama esasları çerçevesinde Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı'na çıkıldı. 2025 yılının ilk çağrısı için başvurular 16 Haziran'a kadar alınacak.



KİMLER BAŞVURACAK?

Bu çağrı kapsamında firmaların yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik daha önce yapılan Ar-Ge çalışmaları ile elde edilmiş olan prototiplerin ticarileşme öncesi faaliyetleri desteklenecek. Söz konusu çalışmalar daha önce TÜBİTAKTEYDEB tarafından desteklenmiş Ar-Ge projelerinin devamı niteliğinde olabilecek.



KOSGEB ya da diğer ulusal ya da uluslararası fonlar ve firmaların öz kaynakları ile yürütmüş olduğu, henüz ticarileşmemiş Ar-Ge çalışmaları da çağrı kapsamında bulunuyor. Çağrıya KOBİ ve büyük ölçekli kuruluşların başvuruları mümkün olup, ortaklı başvuru da yapılabiliyor. Destek süresi en fazla 24 ay, proje bütçesi üst limiti mikro/ küçük ölçekli firmalar için 9.5 milyon lira, orta ölçekli firmalar için 15 milyon lira, büyük ölçekli firmalar için 28 milyon lira olarak belirlendi.



Çağrı kapsamında sermaye şirketlerine en fazla yüzde 50'si geri ödenmek üzere faizsiz geri ödemeli destek sağlanacak. Destek oranı sırasıyla büyük ölçekli şirketler için yüzde 70, KOBİ'ler için yüzde 80, deprem bölgesindeki KOBİ'ler için yüzde 90 olacak. Geri ödenecek desteğin bir kısmı hibe desteğine dönüştürülebilecek. Kullanılacak desteğin geri ödemesi proje bittikten 1 yıl sonra başlayacak.

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