Şubat’ta cari açık 4.4 milyar dolar!

Türkiye'nin cari işlemler hesabı Şubat'ta 4 milyar 405 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 158 milyon dolarlık fazla oluştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Azalan enerji fiyatlarının da etkisiyle bu yıl cari açığın OVP hedefimizden daha düşük gerçekleşmesini öngörüyoruz.



Küresel ticarette artan korumacılık eğilimlerinin ülkemize etkisinin sınırlı kalması ve olası fırsatların en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Bu zorlu süreçte etkin ticaret diplomasimiz ve ihracatçılarımızın dinamizmi ile ülkemizin olumlu ayrışacağını değerlendiriyoruz" dedi.

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