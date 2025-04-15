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Emekliye en az 17 bin TL: En düşük ödeme artacak mı? SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak?

Temmuz’da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon tahminlerine göre yüzde 17.91 zam beklenirken, eğer bu oran taban aylığa da uygulanırsa en düşük ödeme 17 bin lirayı aşacak.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Nisan 2025
Emekliye en az 17 bin TL: En düşük ödeme artacak mı? SSK ve Bağ-Kur’lular ne alacak?

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Emekliler Temmuz zammını merakla beklerken, gözler bir yandan da taban aylığa çevrilmiş durumda. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz'da bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Bu artış kök aylıklara ve her ay maaşla birlikte verilen ek ödemelere yansıtılacak. Ayrıca taban aylıkta da artış gündeme gelecek. Bu konuda karar 3 Temmuz'da zam oranının belli olmasının ardından verilecek.

Emekliye en az 17 bin TL: En düşük ödeme artacak mı? SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? (AA)Emekliye en az 17 bin TL: En düşük ödeme artacak mı? SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? (AA)

TABAN AYLIĞA OCAK FORMÜLÜ
Ancak tüm emeklilerin eline geçecek parada artış olması için taban aylık ödemesinin yükseltilmesi kuvvetli bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz Ocak ayında emeklilerin zam oranı yüzde 15.75 çıkmış, bu artış taban aylığa da uygulanarak en düşük ödeme 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmişti. Böylece tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde yüzde 15.75 artış olmuştu.

Emekliye en az 17 bin TL: En düşük ödeme artacak mı? SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? (AA)Emekliye en az 17 bin TL: En düşük ödeme artacak mı? SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? (AA)

NASIL UYGULANACAK?
Temmuz'da da taban aylıkta artış kararı verilmesi durumunda bu formülün uygulanabileceği üzerinde duruluyor. Şu ana kadar emeklilerin zam oranını gösterecek 6 aylık veriden 3'ü belli oldu. İlk 3 aylık TÜFE yüzde 10.06 çıktı. Geriye 3 veri kalırken, bunlara ilişkin ipucu Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Anketteki enflasyon tahminleri ilk 6 aylık enflasyonun yani emeklilerin zam oranının yüzde 17.91 çıkabileceğini ortaya koydu.

Emekliye en az 17 bin TL: En düşük ödeme artacak mı? SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? (AA)Emekliye en az 17 bin TL: En düşük ödeme artacak mı? SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? (AA)

Eğer tahmin gerçekleşir ve bu oran taban aylığa uygulanırsa, emeklilerde en düşük ödeme 17 bin 60 liraya ulaşacak. Bu durumda emeklilerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yüzde 17.91 artış uygulanacak. Zamlı kök aylığıyla ek ödemesinin toplamı 17 bin 60 liranın altında çıkanlara 17 bin 60 lira, üstünde olanlara ise hesaplanan tutar verilecek. Böylece tüm SSK ve Bağ-Kur'luların geliri yüzde 17.91 artarken, emeklilere ek ödeme dahil 17 bin 60 liradan az ödeme yapılmayacak.

Emekliye en az 17 bin TL: En düşük ödeme artacak mı? SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? (AA)Emekliye en az 17 bin TL: En düşük ödeme artacak mı? SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? (AA)

DUL VE YETİME DE YANSIYACAK
Taban aylıkta yapılacak artıştan dul ve yetimler de etkilenecek. Yeni taban aylıktan dul ve yetimler de hisseleri oranında yararlanacak. En düşük ödeme eğer taban aylık 14 bin 469 liradan 17 bin 60 liraya çıkarsa, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda 10 bin 851 liradan 12 bin 795 liraya, aylık oranı yüzde 50 olanlarda 7 bin 234 liradan 8 bin 530 liraya, aylık oranı yüzde 25 olanlarda 3 bin 617 liradan 4 bin 265 liraya yükselecek. Temmuz zammı sonrası ek ödeme dahil aylık tutarı bu tutarların altında kalanların ödemesi bu tutarlara tamamlanacak.

Emekliye en az 17 bin TL: En düşük ödeme artacak mı? SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? (AA)Emekliye en az 17 bin TL: En düşük ödeme artacak mı? SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? (AA)

NASIL DEĞİŞECEK?
Aylık türü Mevcut % 17.91 artarsa
Emekli 14.469 TL 17.060 TL
% 75 ölüm aylığı 10.851,75 TL 12.795 TL
% 50 ölüm aylığı 7.234,50 TL 8.530 TL
% 25 ölüm aylığı 3.617,25 TL 4.265 TL

BUGÜNE KADAR NE OLDU?
Tarih Artış Taban aylık
2019 - 1.000 TL
Nisan 2020 % 50 1.500 TL
Ocak 2022 % 66.6 2.500 TL
Temmuz 2022 % 40 3.500 TL
Ocak 2023 % 57.14 5.500 TL
Nisan 2023 % 36.36 7.500 TL
Ocak 2024 % 33.3 10.000 TL
Temmuz 2024 % 25 12.500 TL
Ocak 2025 % 15.75 14.469 TL

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