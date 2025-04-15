Emekliye en az 17 bin TL: En düşük ödeme artacak mı? SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? (AA)



Eğer tahmin gerçekleşir ve bu oran taban aylığa uygulanırsa, emeklilerde en düşük ödeme 17 bin 60 liraya ulaşacak. Bu durumda emeklilerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yüzde 17.91 artış uygulanacak. Zamlı kök aylığıyla ek ödemesinin toplamı 17 bin 60 liranın altında çıkanlara 17 bin 60 lira, üstünde olanlara ise hesaplanan tutar verilecek. Böylece tüm SSK ve Bağ-Kur'luların geliri yüzde 17.91 artarken, emeklilere ek ödeme dahil 17 bin 60 liradan az ödeme yapılmayacak.

Emekliye en az 17 bin TL: En düşük ödeme artacak mı? SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? (AA)



DUL VE YETİME DE YANSIYACAK

Taban aylıkta yapılacak artıştan dul ve yetimler de etkilenecek. Yeni taban aylıktan dul ve yetimler de hisseleri oranında yararlanacak. En düşük ödeme eğer taban aylık 14 bin 469 liradan 17 bin 60 liraya çıkarsa, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda 10 bin 851 liradan 12 bin 795 liraya, aylık oranı yüzde 50 olanlarda 7 bin 234 liradan 8 bin 530 liraya, aylık oranı yüzde 25 olanlarda 3 bin 617 liradan 4 bin 265 liraya yükselecek. Temmuz zammı sonrası ek ödeme dahil aylık tutarı bu tutarların altında kalanların ödemesi bu tutarlara tamamlanacak.

Emekliye en az 17 bin TL: En düşük ödeme artacak mı? SSK ve Bağ-Kur'lular ne alacak? (AA)



NASIL DEĞİŞECEK?

Aylık türü Mevcut % 17.91 artarsa

Emekli 14.469 TL 17.060 TL

% 75 ölüm aylığı 10.851,75 TL 12.795 TL

% 50 ölüm aylığı 7.234,50 TL 8.530 TL

% 25 ölüm aylığı 3.617,25 TL 4.265 TL



BUGÜNE KADAR NE OLDU?

Tarih Artış Taban aylık

2019 - 1.000 TL

Nisan 2020 % 50 1.500 TL

Ocak 2022 % 66.6 2.500 TL

Temmuz 2022 % 40 3.500 TL

Ocak 2023 % 57.14 5.500 TL

Nisan 2023 % 36.36 7.500 TL

Ocak 2024 % 33.3 10.000 TL

Temmuz 2024 % 25 12.500 TL

Ocak 2025 % 15.75 14.469 TL TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN