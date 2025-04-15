Bakanlık zirai don fırsatçılığına geçit vermiyor!

Kar ve soğuk hava 36 ilde zirai dona sebep olarak ciddi zarara yol açtı. Özellikle meyvenin etkilendiği zirai donun ardından zarar tespit için sahada çalışmalarını sürdüren Tarım Bakanlığı, üreticilerin Tarım ve Orman il/ilçe müdürlüklerine, sigortalı üreticilerin ise ALO TARSİM 172 hattına ve acentelerine hasar ihbarında bulunabileceğini belirtti.



Ticaret Bakanlığı kaynakları ise zirai donu bahane ederek fahiş fiyat uygulayanlara gereğinin yapılacağını bildirdi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre denetimler sırasında zirai don olayını fırsata çevirmek isteyenlere göz açtırılmayacak. Zirai donu bahane ederek, tüm ürünlere fahiş fiyat uygulayanlara ağır cezalar uygulanacak. Bakanlık kaynakları, fahiş fiyat uygulayanlara en küçük bir tolerans gösterilmeyeceğini vurguladı.



Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, "Güneyde zaten çok kötü bir don olmuştu. Şimdi Ege ve Marmara da çok etkilendi. Özellikle yaş meyve ve sebzede ciddi kayıplar söz konusu. TARSİM yaptıran üretici zararını kurtarabilecek" şeklinde konuştu.



Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kayısı ağaçlarının büyük zarar gördüğünü belirtirken; Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök ise "Genel olarak Aksaray üreticisi hububatta yüzde 50 zarar gördü diyebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

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