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Milyonlara memur zammı! Sosyal destekler ne kadar artacak? Aile yardımı ve ikramiye gibi ek ödemeler nasıl değişecek?

Yılın ikinci yarısında memurların ve emeklilerin yanı sıra sosyal destek alanların da geliri artacak. Memur maaş katsayısındaki artış enflasyon tahminlerine göre yüzde 16.8 beklenirken, bu oran yaşlıların, engellilerin, hastaların, yakınlarına bakanların ve ailelerin eline geçen paraya da yansıyacak...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Nisan 2025
Milyonlara memur zammı! Sosyal destekler ne kadar artacak? Aile yardımı ve ikramiye gibi ek ödemeler nasıl değişecek?

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Yaklaşan Temmuz ayında milyonların geliri artacak. Memurların ve emeklilerin yanı sıra sosyal destek alanların da eline geçen para artacak. Memur maaş katsayısındaki artış yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar pek çok kesime yapılan ödemelerin tutarını yükseltecek. Memurlara yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark yansıtılırken, orana ilişkin ilk ipucu Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi.

Milyonlara memur zammı! Sosyal destekler ne kadar artacak? Aile yardımı ve ikramiye gibi ek ödemeler nasıl değişecek? (AA)Milyonlara memur zammı! Sosyal destekler ne kadar artacak? Aile yardımı ve ikramiye gibi ek ödemeler nasıl değişecek? (AA)

İlk 3 aylık TÜFE yüzde 10.06 çıkmıştı. Anketteki Nisan, Mayıs ve Haziran ayı TÜFE tahminleri de ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 17.91 olabileceğini ortaya koydu. Bu tahmin gerçekleşirse memurların enflasyon farkı yüzde 11.24'ü, Temmuz zammı da yüzde 16.8'i bulacak. Bu tahmin gerçekleşirse, memur zamlarına endeksli sosyal destek ödemeleri şöyle değişecek:

Milyonlara memur zammı! Sosyal destekler ne kadar artacak? Aile yardımı ve ikramiye gibi ek ödemeler nasıl değişecek? (AA)Milyonlara memur zammı! Sosyal destekler ne kadar artacak? Aile yardımı ve ikramiye gibi ek ödemeler nasıl değişecek? (AA)

65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen 4 bin 664 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar memur maaş katsayısındaki artışa göre 5 bin 447 liraya çıkacak. Bu destek için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılırken, kişi başı gelir sınırı bu yıl için 7 bin 368 lira.

EVDE BAKIM AYLIĞI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engellilere sağlanan 10 bin 125 lira tutarındaki evde bakım desteği, memur zammı yüzde 16.8 çıkarsa, 11 bin 826 lira seviyesine gelecek. Bu destekten yararlanabilmek için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı ise bu yıl 14 bin 736 lira olarak uygulanıyor.

ENGELLİ AYLIĞI: Artış tahminine göre yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 3 bin 723 liradan 4 bin 348, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 5 bin 585 liradan 6 bin 523 liraya yükselecek. Bu aylıktan yararlanmak için mevcut asgari ücrete göre hane içinde kişi başına düşen gelirin 7 bin 368 liradan az olması gerekiyor.

Milyonlara memur zammı! Sosyal destekler ne kadar artacak? Aile yardımı ve ikramiye gibi ek ödemeler nasıl değişecek? (AA)Milyonlara memur zammı! Sosyal destekler ne kadar artacak? Aile yardımı ve ikramiye gibi ek ödemeler nasıl değişecek? (AA)

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık 3 bin 723 lira ödenirken, bu tutar da tahmin tutarsa 4 bin 348 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak için de hane içindeki kişi başı gelirin 7 bin 368 liradan az olması şart.

HASTALARA NAKDİ YARDIM: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 10 bin 125 lira tutarındaki yardım da 11 bin 826 liraya ulaşacak.

AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ: Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri okul öncesi çocuk için 4 bin 809 liradan 5 bin 617, ilköğretimde okuyan çocuk için 7 bin 214 liradan 8 bin 426, ortaöğretimde okuyan çocuk için 7 bin 695 liradan 8 bin 988, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 8 bin 657 liradan 10 bin 111 liraya çıkacak.

Milyonlara memur zammı! Sosyal destekler ne kadar artacak? Aile yardımı ve ikramiye gibi ek ödemeler nasıl değişecek? (AA)Milyonlara memur zammı! Sosyal destekler ne kadar artacak? Aile yardımı ve ikramiye gibi ek ödemeler nasıl değişecek? (AA)

AYLIK 3 BİN 870 TL AİLE YARDIMI
Memurlara ödenen aile yardımı da Temmuz'da yeni maaşlarla artacak. Artış yüzde 16.8 olursa çalışmayan eş için her ay verilen yardım 2 bin 301 liradan 2 bin 688 liraya çıkacak. Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 506,28 liradan 591,34 liraya, 6 yaş üstü için 253,14 liradan 295,67 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık yapılan aile yardımı ödemesi 3 bin 314 liradan 3 bin 870 liraya ulaşacak. Memurların halen 715 lira olan aylık toplu sözleşme ikramiyesi de bu orana göre 836 liraya çıkacak. Ayrıca öğretim yılına hazırlık ödeneği vb. pek çok ek ödeme de memur maaş katsayısındaki artışla değişecek.

Milyonlara memur zammı! Sosyal destekler ne kadar artacak? Aile yardımı ve ikramiye gibi ek ödemeler nasıl değişecek? (AA)Milyonlara memur zammı! Sosyal destekler ne kadar artacak? Aile yardımı ve ikramiye gibi ek ödemeler nasıl değişecek? (AA)

EK ÖDEMELER ARTIYOR
Memur zammı memur emeklilerine de uygulanacak. Memur emeklilerinin maaşlarının yanı sıra her ay aldıkları yüzde 4 oranındaki ek ödemenin tutarı da yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Eğer zam oranı yüzde 16.8 çıkarsa en düşük memur emeklisi aylığı ek ödeme dahil 19 bin 617 liradan 22 bin 913 liraya ulaşacak. Ayrıca Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de memur maaş katsayısıyla artacak. Artış yüzde 16.8 çıkarsa uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 20 bin 251 liradan 23 bin 653 liraya, uzman doktorların ilave ödemesi de 26 bin 326 liradan 30 bin 749 liraya yükselecek.

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