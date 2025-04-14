Gençlere 7.5 milyar TL harçlık! Üniversitelilere kontenjan müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve 'hem okuma hem de kazanç sağlama' fırsatı sunan İŞKUR Gençlik Programı gençlerden yoğun ilgi görüyor. Programın 100 bin kontenjanlık ilk fazına 450 bin başvuru yapıldı.

Ankara 25 bin başvuru ile ilk sırada yer alırken; İzmir, İstanbul ve Konya takip etti. 10 aylık program kapsamında ilk faz için ayrılan 7 milyar TL'lik harçlıkları gençlerin cebine girmeye başladı. Eylül ayında ilanı yapılacak programın ikinci 100 bin TL'lik kontenjanı, yoğun ilgi nedeniyle artırılacak.

TAKİPTE KALIN

İŞKUR, programın yeni fazı için kontenjanların artırılacağını ve gençlerin İŞKUR Gençlik Platformu'nu düzenli olarak takip etmeleri gerektiğini belirtiyor. Öğrenciler bir yıl içinde maksimum 140 gün programdan faydalanabiliyor. Katıldıkları gün sayısına göre günlük bin 83 lira ödeme alıyorlar.

ÖĞRENCİLER MUTLU

Gazi Üniversitesi'nden Sadık Kaya, "Üniversite kütüphanesinde çalışıyorum. Genç yaşta işe atılmak, deneyim kazanmak için başarılı proje. Programla hem ailem hem ben ekonomik olarak çok rahatladık, nefes aldık" dedi.