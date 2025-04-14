1 yılda 1 milyon kişi BES’li oldu! Fon büyüklüğü 1 trilyon 391 milyar lirayı aştı | 18 yaş altında hızlı büyüme

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) büyüme hız kesmeden sürüyor. Sistemin fon büyüklüğü, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ve devlet katkısı dahil 1 trilyon 391 milyar lirayı, katılımcı sayısı da 17.2 milyonu aştı.
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) büyüme hız kesmeden sürüyor. Sistemin fon büyüklüğü, Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ve devlet katkısı dahil 1 trilyon 391 milyar lirayı, katılımcı sayısı da 17.2 milyonu aştı.
9.7 MİLYON GÖNÜLLÜ BES
Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) 31 Mart tarihli verilerine göre; katılımcı sayısının 9 milyon 692 milyon 368'e ulaştığı Gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) toplam fon büyüklüğü 1 trilyon 297 milyar liraya geldi. Katılımcı sayısının 7 milyon 557 bin 218 olduğu Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) ise fon büyüklüğü devlet katkısı dahil yaklaşık 94.1 milyar lira oldu.
Böylelikle sistemde toplam katılımcı sayısı OKS dahil 17 milyon 249 bini, toplam fon büyüklüğü de OKS ve devlet katkısı dahil 1 trilyon 391 milyar TL'yi geçti. Geçtiğimiz yıl aynı tarihte toplam katılımcı sayısı 16 milyon 190 bin, fon büyüklüğü 903.1 milyar lira seviyesinde bulunuyordu. Buna göre; bir yıllık süreçte katılımcı sayısının 1 milyon 59 bin kişi, fon büyüklüğünün de 488.3 milyar lira arttığı görüldü.
18 YAŞ ALTINDA HIZLI BÜYÜME
EGM'nin verilerine göre 18 yaş altı katılımcıların sisteme girişlerinin de hız kesmeden sürdüğü gözleniyor. 31 Mart itibariyle 18 yaş altı katılımcı sayısı 1 milyon 494 bini, sözleşme adedi 1 milyon 682 bini buldu. Bir yıllık dönemde 18 yaş altı katılımcı sayısında yaklaşık 356 bin, sözleşme sayısında 413 bin adetlik artış kaydedildi. 31 Mart 2024'te 18 yaş altında katılımcı sayısı 1 milyon 138 bin, sözleşme adedi 1 milyon 269 bin seviyesinde bulunuyordu.
E-DEVLET KOLAYLIĞI
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin ortak çalışmalarıyla geliştirilen 'E-Devlet/ Özel Sigortalarım' projesinde ilk faz tamamlandı.
Uygulama ile farklı sigorta şirketlerinden sahip olunan poliçelere, araç, sağlık, hayat ve yangın branşları altında e-Devlet'teki 'Özel Sigortalarım' ekranı üzerinden ulaşılabiliyor. 'Özel Sigortalarım' ile sadece bireysel sigorta poliçeleri değil, DASK ve TARSİM sigortaları ile BES sözleşmeleri de görüntülenebiliyor.
Yaşayan ve sonlanmış poliçelerin özet bilgilerine, yenileme tarihi yaklaşan poliçeler için kalan gün bilgisine, poliçe ve hasar detaylarına, kredi bağlantılı poliçelerde banka ile şube bilgisine de erişim sağlanıyor.
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