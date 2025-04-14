1 yılda 1 milyon kişi BES’li oldu! Fon büyüklüğü 1 trilyon 391 milyar lirayı aştı | 18 yaş altında hızlı büyüme

18 YAŞ ALTINDA HIZLI BÜYÜME EGM'nin verilerine göre 18 yaş altı katılımcıların sisteme girişlerinin de hız kesmeden sürdüğü gözleniyor. 31 Mart itibariyle 18 yaş altı katılımcı sayısı 1 milyon 494 bini, sözleşme adedi 1 milyon 682 bini buldu. Bir yıllık dönemde 18 yaş altı katılımcı sayısında yaklaşık 356 bin, sözleşme sayısında 413 bin adetlik artış kaydedildi. 31 Mart 2024'te 18 yaş altında katılımcı sayısı 1 milyon 138 bin, sözleşme adedi 1 milyon 269 bin seviyesinde bulunuyordu.

1 yılda 1 milyon kişi BES'li oldu (Takvim Gazetesi)

1 yılda 1 milyon kişi BES'li oldu! Fon büyüklüğü 1 trilyon 391 milyar lirayı aştı (AA)



E-DEVLET KOLAYLIĞI

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin ortak çalışmalarıyla geliştirilen 'E-Devlet/ Özel Sigortalarım' projesinde ilk faz tamamlandı.

Uygulama ile farklı sigorta şirketlerinden sahip olunan poliçelere, araç, sağlık, hayat ve yangın branşları altında e-Devlet'teki 'Özel Sigortalarım' ekranı üzerinden ulaşılabiliyor. 'Özel Sigortalarım' ile sadece bireysel sigorta poliçeleri değil, DASK ve TARSİM sigortaları ile BES sözleşmeleri de görüntülenebiliyor.

Yaşayan ve sonlanmış poliçelerin özet bilgilerine, yenileme tarihi yaklaşan poliçeler için kalan gün bilgisine, poliçe ve hasar detaylarına, kredi bağlantılı poliçelerde banka ile şube bilgisine de erişim sağlanıyor.

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