İstanbul Havalimanı tarih yazacak! Üçlü bağımsız pist operasyonu başlıyor

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 'eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonları' uygulamasının, 17 Nisan Perşembe başlayacağını belirterek, "İstanbul Havalimanı'nın trafik akışı hızlanacak ve dinamik kapasitesi artacak" dedi.

Bu sistemle İstanbul Havalimanı'na aynı anda üç uçağın iniş yapabileceğini söyleyen Uraloğlu, "Üç uçak da eş zamanlı olarak kalkış yapabilecek. Üçlü bağımsız pist operasyonu ABD'de uygulanıyor. Avrupa'da ise bu uygulamayı hayata geçiren ilk ülke Türkiye olacak" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'nın en yoğun havalimanı konumunda bulunduğuna değinen Uraloğlu, uygulamanın başlamasıyla İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'daki konumunun daha da güçleneceğine işaret etti.