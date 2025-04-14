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80 milyarlık fark! Emflasyon muhasebesi denetimleri genişledi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyon muhasebesinin doğru uygulanmasını sağlamak amacıyla denetimleri genişletirken, şimdiye kadar tespit edilen matrah farkı 80 milyar lirayı aştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Nisan 2025
80 milyarlık fark! Emflasyon muhasebesi denetimleri genişledi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyon muhasebesinin doğru uygulanmasını sağlamak için başlattığı denetimleri genişletirken, bugüne kadar tespit edilen matrah farkı 80 milyar lirayı aştı.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen usulsüz ve hatalı uygulamalara yönelik denetim işlemleri sonucunda tespit edilen mükellefler, izaha davet ediliyor.

Bugüne kadar tespit edilen matrah farkı 80 milyar lirayı aşarken, bu tutarın denetimler sonucunda daha da artması bekleniyor. Enflasyon muhasebesini doğru uygulamayan ve istismar eden mükellefler incelemeye de alınıyor.

"İNCELEME BAŞLATILACAK"
Bakan Mehmet Şimşek, "Denetimler sürüyor. İzahı kabul edilmeyenlere vergi incelemesi başlatılacak" ifadesini kullandı.

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