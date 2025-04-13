Memura farklı zam! Milyonların gözü Temmuz ayında: Kamu çalışanının ve emeklisinin geliri ne kadar artacak? İşte mesleklere göre yeni maaşlar...

Memura farklı zam! Milyonlarca kamu çalışanının ve emeklisinin geliri ne kadar artacak? (Takvim.com.tr)

EMEKLİYE EN AZ 22.913 TL

Ocak ayında en düşük memur maaşı 43 bin 726 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 19 bin 617 liraya çıkmıştı. Anket sonuçlarına göre ortaya çıkan yüzde 16.8 zam tahminine göre Temmuz'da en düşük maaş memurlarda 51 bin 71 liraya, memur emeklilerinde 22 bin 913 liraya ulaşacak. Aile yardımı dahil öğretmen (1/4) maaşı 52 bin 935 liradan 61 bin 828 liraya, polis maaşı (8/1) 58 bin 938 liradan 68 bin 839 liraya, hemşire maaşı 53 bin 465 liradan 62 bin 447 liraya çıkacak.