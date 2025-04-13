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Memura farklı zam! Milyonların gözü Temmuz ayında: Kamu çalışanının ve emeklisinin geliri ne kadar artacak? İşte mesleklere göre yeni maaşlar...

6.5 milyon memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı enflasyon tahminlerine göre yüzde 16.8 beklenirken, en düşük maaş memurlarda 51 bin lirayı aşacak. Memur emeklilerinin en düşük aylığı da 22 bin 913 lirayı bulacak.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Nisan 2025
Memura farklı zam! Milyonların gözü Temmuz ayında: Kamu çalışanının ve emeklisinin geliri ne kadar artacak? İşte mesleklere göre yeni maaşlar...

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Milyonların gözü Temmuz zamlarına çevrildi. Bu yıla yüzde 11.54'lük maaş zammıyla başlayan memurlar ve memur emeklilerine, Temmuz ayında ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.

Memura farklı zam! Milyonlarca kamu çalışanının ve emeklisinin geliri ne kadar artacak? (AA)Memura farklı zam! Milyonlarca kamu çalışanının ve emeklisinin geliri ne kadar artacak? (AA)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ilk üç aylık enflasyon yüzde 10.06 olurken, memurlara ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 3.83'lük fark çıktı. Yüzde 5'lik Temmuz zammı da üç ayda oluşan bu enflasyon farkıyla yüzde 9.02 seviyesine ulaştı. Önümüzdeki üç aylık enflasyon verisine göre bu oran daha da artacak.

Memura farklı zam! Milyonlarca kamu çalışanının ve emeklisinin geliri ne kadar artacak? (Takvim.com.tr)Memura farklı zam! Milyonlarca kamu çalışanının ve emeklisinin geliri ne kadar artacak? (Takvim.com.tr)

İŞTE 6 AYLIK FARK
Artış merakla beklenirken, ipucu da geldi. Merkez Bankası, Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ekonomistlerle yapılan ankete göre, Nisan enflasyonu yüzde 3.07, Mayıs enflasyonu yüzde 2.20, Haziran enflasyonu yüzde 1.70 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 17.91'i, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 11.24'ü bulacak. Yüzde 5'lik Temmuz zammı da bu farkla birlikte yüzde .16.80'e ulaşacak.

Memura farklı zam! Milyonlarca kamu çalışanının ve emeklisinin geliri ne kadar artacak? (Takvim.com.tr)Memura farklı zam! Milyonlarca kamu çalışanının ve emeklisinin geliri ne kadar artacak? (Takvim.com.tr)

EMEKLİYE EN AZ 22.913 TL
Ocak ayında en düşük memur maaşı 43 bin 726 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 19 bin 617 liraya çıkmıştı. Anket sonuçlarına göre ortaya çıkan yüzde 16.8 zam tahminine göre Temmuz'da en düşük maaş memurlarda 51 bin 71 liraya, memur emeklilerinde 22 bin 913 liraya ulaşacak. Aile yardımı dahil öğretmen (1/4) maaşı 52 bin 935 liradan 61 bin 828 liraya, polis maaşı (8/1) 58 bin 938 liradan 68 bin 839 liraya, hemşire maaşı 53 bin 465 liradan 62 bin 447 liraya çıkacak.

Memura farklı zam! Milyonlarca kamu çalışanının ve emeklisinin geliri ne kadar artacak? (Takvim.com.tr)Memura farklı zam! Milyonlarca kamu çalışanının ve emeklisinin geliri ne kadar artacak? (Takvim.com.tr)

AĞUSTOS'TA DA TOPLU SÖZLEŞME
Memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. 6.5 milyon memur ve memur emeklisi, Temmuz zammını cebine koyduktan sonra gözünü toplu sözleşmeye çevirecek. Ağustos ayında gerçekleştirilecek toplu sözleşmeyle iki yıllık zam oranları belirlenecek.

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