Kapadokya zengin turist çekiyor! 1.5 milyon ziyaretçi kişi başı 1.500 dolar harcadı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesi dünyanın her yerinden turist çekmeye devam ediyor. Bölgede önemli yatırımları bulunan Dorak Holding'in patronu Ahmet Serdar Körükçü 25 ülkeden turist getirdiklerini belirterek, "Bölgeye gelen turist sayısı 1,5 milyona ulaştı. Kişi başı 1.500 dolar harcama ile bu konuda önde bölgelerden birisi. Günübirlik ziyaretçilerle birlikte turist sayısı yıllık 4.5 milyonu buluyor" dedi.



BALONDA DÜNYA BİRİNCİSİ

İstanbul'da 3, Kuşadası'nda 1 ve Kapadokya'da 8 otel ile toplamda 12 otel işleten Dorak Holding olarak bölgeye yatırımların devam edeceğini belirten Körükçü, "Kapadokya'da otel yatırımlarının yanı sıra halı, mücevher, seramik, restoran ve balon yatırımlarımız da var. Kendi adımıza faaliyet gösteren Kayzer ve Mesosphere balon şirketlerimiz var. Balonda dünyanın en büyük oyuncusuyuz" dedi.

Başta Asya ülkeleri olmak üzere Latin Amerika'da Brezilya, Kolombiya, Meksika, Arjantin'de, ayrıca Avrupa'daki bazı ülkeler dahil toplam 23 ülkede ofisleri olduğunu ve 25 ülkeden turist getirdiklerini vurgulayan Körükçü, Kapadokya'nın doğa ve kültür turizmi tutkunu yabancıların seyahat listelerinde yerini aldığını, üstelik bu turist kitlesinin en fazla para harcayan, çok kalifiye bir kitle olduğunu söyledi. Körükçü. Dorak Holding'in bu yıl için 650 milyon dolarlık bir ciro hedefi olduğunu, 2026 yılında bu rakamı 1 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.



SUR DUBAİ AÇILDI

Türkiye'nin ilk deniz mahsülleri restoranı olan Sur Balık'ın grubun önemli işleri arasında yer aldığını belirten Körükçü, Sur Balık restoranımızı 2005 yılında İstanbul Saraybumu'nda hizmete açtık. Zamanla zincire dönüştürdük. İstanbul'da Amavutköy, Cihangir ve Sarayburnu, Ankara'da Çankaya, Aydın'da Kuşadası ve Nevşehir Avanos şubelerimiz bulunuyor. Geçen ay da yurt dışında ilk şubemizi Dubai'de açtık" dedi.

13 yaşında Kapadokya'da turist gezdirerek iş hayatına atılan Ahmet Serdar Körükçü, aldığı bahşişlerle Japonya'ya gittiğini, 5 yıl kaldıktan sonra turizm sektörüne geçtiğini belirtti.