Hesabını yap tatili uzat: Kurban Bayramı'nda 10 gün tatil mümkün! İşte çalışanlara izin rehberi (AA)
İZİNDEYKEN MAAŞTAN KESİNTİ OLUR MU?
Yıllık izinler ücretli izinlerdir. Çalışana maaşı tam olarak ödeniyor. Sigorta primleri tam olarak yatırılıyor. Dolayısıyla maaştan bir eksilme yapılamıyor.
YOL İZNİ NEDİR?
İsteyen çalışanlara 4 güne kadar yol izni veriliyor. Ancak bu 4 günün ücreti maaştan düşülüyor. Bunun için işçinin şehir dışına gittiğini ispatlaması gerekiyor.
KULLANILMAYAN İZİN HAKKI YANAR MI?
İzin hakkının yanması söz konusu değildir. Çeşitli sebeplerle kullanılmayan izinler ya sonraki dönemde kullandırılıyor ya da iş akdinin feshedilmesi sırasında son maaştan parası ödeniyor. Emekli olup aynı işyerinde devam edenlerin izin paraları da ya emekli oldukları tarihte ya da işten ayrılırken sıfırlanıyor.
Hesabını yap tatili uzat: Kurban Bayramı'nda 10 gün tatil mümkün! İşte çalışanlara izin rehberi (AA)
YILLIK İZİN ÜCRETİ DAVASI İÇİN İSPAT YÜKÜ KİME AİTTİR?
Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene ait. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalı.
KURBAN BAYRAMI'NDA 10 GÜN TATİL MÜMKÜN
Yıl içerisindeki resmi tatillerin bazıları, yıllık izinlerle birleştirilerek daha uzun tatil imkanı sunacak:
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor. Hafta başında ya da sonunda alınacak iki günlük izinle toplamda beş günlük bir tatil planı yapmak mümkün.
- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Perşembe gününe denk geliyor. 2 Mayıs Cuma günü izin alınarak hafta sonu ile birleştirilen dört günlük bir tatil planı yapılabiliyor.
- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Pazartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu ile birleşen bu tatil, toplamda üç günlük bir seyahat fırsatı sunuyor.
- Kurban Bayramı, 5 Haziran Perşembe günü arifeyle başlayarak 6-9 Haziran tarihlerini kapsıyor. 2, 3 ve 4 Haziran tarihlerinde (pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe yarım gün) alınacak 3.5 günlük izinle toplamda 10 günlük bir tatil planı yapılabiliyor.
- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Salı gününe denk geliyor. 14 Temmuz Pazartesi günü izin alınarak toplamda 4 günlük bir tatil fırsatı yaratılabiliyor.
- Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı cumartesi gününe denk geliyor.
- Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim Çarşamba günü kutlanacak. 28 Ekim Salı günü de yarım gün tatil. Hafta başında alınacak 1.5 gün ya da haftanın sonunda iki gün izinle toplamda beş günlük bir tatil planı yapmak mümkün.
Hesabını yap tatili uzat: Kurban Bayramı'nda 10 gün tatil mümkün! İşte çalışanlara izin rehberi (AA)
İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR?
Birikmiş izinlerin ücretleri son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Hesaplanan brüt ücretten, önce prim kesiliyor, sonra da o ayki vergi dilimi üzerinden gelir vergisi alınıyor. Bir de brüt izin ücretinden damga vergisi hesaplanarak düşülüyor. Ancak ödemenin yapıldığı tarihteki prime esas kazanç tavanını aşan izin ücretinden prim kesintisi yapılmıyor. Bir başka deyişle izin ücretinin prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kısmı prim kesintisine tabi tutuluyor. Bazı işverenler tüm izin ücretinden hesaplama yapabiliyor. Bu yanlış bir uygulama.
İZİN ÜCRETİ UYUŞMAZLIKLARINDA NEREYE BAŞVURULMALI?
İşçinin yıllık izin uyuşmazlıklarında öncelikle arabulucuya başvurması gerekiyor. Arabulucuya başvurmadan dava açılamıyor.
Hesabını yap tatili uzat: Kurban Bayramı'nda 10 gün tatil mümkün! İşte çalışanlara izin rehberi (AA)
İZİN PARASI ÖDENMEZSE NE KADAR SÜREDE DAVA AÇMALIYIM?
ZAMAN AŞIMI NE ZAMAN BAŞLAR?
Yıllık izin ücreti davasına ilişkin zaman aşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlıyor. Zaman aşımı süresi 5 yıl. Yani iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde yargı yoluna gidilmeli.
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