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Hesabını yap tatili uzat: Kurban Bayramı'nda 10 gün tatil mümkün! İşte çalışanlara izin rehberi

Bahar geldi, izin planları yapılmaya başlandı. Çalışanlar izinlerini istediği kadar bölebileceği gibi, resmi tatillerle birleştirerek uzun seyahatlere de çıkabilir. İşte yıllık izin rehberi...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Nisan 2025
Hesabını yap tatili uzat: Kurban Bayramı’nda 10 gün tatil mümkün! İşte çalışanlara izin rehberi

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Yaklaşan tatil sezonu öncesi çalışanları izin telaşı sardı. İş yerlerinde izin planları hız kazandı. Çalışanların yıllık ücretli izinlerinin yanı sıra yol ve mazeret izni gibi hakları da bulunuyor. Resmi tatiller de yıllık izin eklemeleriyle uzun seyahat imkanları sunabiliyor. Peki çalışanlar izin hakları açısından nelere dikkat etmeli? İzinler nasıl hesaplanacak, ne kadar izin yapılabilecek? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...

Hesabını yap tatili uzat: Kurban Bayramı'nda 10 gün tatil mümkün! İşte çalışanlara izin rehberi (AA)Hesabını yap tatili uzat: Kurban Bayramı'nda 10 gün tatil mümkün! İşte çalışanlara izin rehberi (AA)

KİMLER YILLIK İZİN KULLANABİLİYOR?
İşçilerin kaç gün izin yapacakları mevcut işyerlerindeki kıdemlerine göre belirleniyor. Buna göre 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) kıdemi olan işçilerin en az 14 gün, 5 yıldan çok 15 yıldan az kıdemi olan işçilerin en az 20 gün, 15 yıl (dahil) ve daha çok kıdemi olanların ise en az 26 gün izin hakkı bulunuyor. 18 yaşından küçükler ve 50 yaşından büyükler ise her durumda 20 günden az izin yapmıyor. Sözleşmelerle bu süreler artırılabiliyor.

İŞ YERİNDE 1 YILI DOLDURMAYAN İZİN YAPABİLİR Mİ?
Yasa gereği 1 yılını doldurmayan bir çalışan izin kullanamıyor. Fakat işveren isterse işçilerine 1 yıl dolduktan sonra hak edeceği izin günlerini avans olarak kullandırabiliyor. Burada iznin tamamı da bir bölümü de kullandırılabiliyor.

PART-TİME ÇALIŞANLARIN İZİN HESABI NASIL OLUYOR?
Part-time çalışan işçilerin izin için gerekli 1 yıllık süreleri de işe başladıktan sonra geçen zaman olarak hesaplanıyor. Çalışmadıkları günler de bu hesabın içinde. Yani ilk işe başladıkları tarihten bu yana 1 yıl geçip geçmediğine bakılıyor.

Hesabını yap tatili uzat: Kurban Bayramı'nda 10 gün tatil mümkün! İşte çalışanlara izin rehberi (AA)Hesabını yap tatili uzat: Kurban Bayramı'nda 10 gün tatil mümkün! İşte çalışanlara izin rehberi (AA)

RESMİ TATİLE RASTLARSA NE OLUR?
Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta ve genel tatil günleri sayılmıyor. Yani resmi tatiller yıllık izne denk geliyorsa, yıllık izin süresinden düşülemiyor.

MAZERET İZİNLERİ YILLIK İZİNDEN DÜŞÜLÜR MÜ?
İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde 3 gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise 5 gün ücretli izin verilir. İşçilerin en az yüzde 70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde 10 güne kadar ücretli izin veriliyor. Mazeret izinleri de yıllık izinden düşülemiyor.

İZİNLER NASIL KULLANILABİLİR?
Yıllık izin ilk bölümü 10 günden az olmamak üzere istenilen kadar bölünebiliyor. Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemiyor.

Hesabını yap tatili uzat: Kurban Bayramı'nda 10 gün tatil mümkün! İşte çalışanlara izin rehberi (AA)Hesabını yap tatili uzat: Kurban Bayramı'nda 10 gün tatil mümkün! İşte çalışanlara izin rehberi (AA)

İZİNDEYKEN MAAŞTAN KESİNTİ OLUR MU?
Yıllık izinler ücretli izinlerdir. Çalışana maaşı tam olarak ödeniyor. Sigorta primleri tam olarak yatırılıyor. Dolayısıyla maaştan bir eksilme yapılamıyor.

YOL İZNİ NEDİR?
İsteyen çalışanlara 4 güne kadar yol izni veriliyor. Ancak bu 4 günün ücreti maaştan düşülüyor. Bunun için işçinin şehir dışına gittiğini ispatlaması gerekiyor.

KULLANILMAYAN İZİN HAKKI YANAR MI?
İzin hakkının yanması söz konusu değildir. Çeşitli sebeplerle kullanılmayan izinler ya sonraki dönemde kullandırılıyor ya da iş akdinin feshedilmesi sırasında son maaştan parası ödeniyor. Emekli olup aynı işyerinde devam edenlerin izin paraları da ya emekli oldukları tarihte ya da işten ayrılırken sıfırlanıyor.

Hesabını yap tatili uzat: Kurban Bayramı'nda 10 gün tatil mümkün! İşte çalışanlara izin rehberi (AA)Hesabını yap tatili uzat: Kurban Bayramı'nda 10 gün tatil mümkün! İşte çalışanlara izin rehberi (AA)

YILLIK İZİN ÜCRETİ DAVASI İÇİN İSPAT YÜKÜ KİME AİTTİR?
Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene ait. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalı.

KURBAN BAYRAMI'NDA 10 GÜN TATİL MÜMKÜN
Yıl içerisindeki resmi tatillerin bazıları, yıllık izinlerle birleştirilerek daha uzun tatil imkanı sunacak:

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor. Hafta başında ya da sonunda alınacak iki günlük izinle toplamda beş günlük bir tatil planı yapmak mümkün.

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Perşembe gününe denk geliyor. 2 Mayıs Cuma günü izin alınarak hafta sonu ile birleştirilen dört günlük bir tatil planı yapılabiliyor.

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Pazartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu ile birleşen bu tatil, toplamda üç günlük bir seyahat fırsatı sunuyor.

- Kurban Bayramı, 5 Haziran Perşembe günü arifeyle başlayarak 6-9 Haziran tarihlerini kapsıyor. 2, 3 ve 4 Haziran tarihlerinde (pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe yarım gün) alınacak 3.5 günlük izinle toplamda 10 günlük bir tatil planı yapılabiliyor.

- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Salı gününe denk geliyor. 14 Temmuz Pazartesi günü izin alınarak toplamda 4 günlük bir tatil fırsatı yaratılabiliyor.

- Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı cumartesi gününe denk geliyor.

- Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim Çarşamba günü kutlanacak. 28 Ekim Salı günü de yarım gün tatil. Hafta başında alınacak 1.5 gün ya da haftanın sonunda iki gün izinle toplamda beş günlük bir tatil planı yapmak mümkün.

Hesabını yap tatili uzat: Kurban Bayramı'nda 10 gün tatil mümkün! İşte çalışanlara izin rehberi (AA)Hesabını yap tatili uzat: Kurban Bayramı'nda 10 gün tatil mümkün! İşte çalışanlara izin rehberi (AA)

İZİN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR?
Birikmiş izinlerin ücretleri son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Hesaplanan brüt ücretten, önce prim kesiliyor, sonra da o ayki vergi dilimi üzerinden gelir vergisi alınıyor. Bir de brüt izin ücretinden damga vergisi hesaplanarak düşülüyor. Ancak ödemenin yapıldığı tarihteki prime esas kazanç tavanını aşan izin ücretinden prim kesintisi yapılmıyor. Bir başka deyişle izin ücretinin prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kısmı prim kesintisine tabi tutuluyor. Bazı işverenler tüm izin ücretinden hesaplama yapabiliyor. Bu yanlış bir uygulama.

İZİN ÜCRETİ UYUŞMAZLIKLARINDA NEREYE BAŞVURULMALI?
İşçinin yıllık izin uyuşmazlıklarında öncelikle arabulucuya başvurması gerekiyor. Arabulucuya başvurmadan dava açılamıyor.

Hesabını yap tatili uzat: Kurban Bayramı'nda 10 gün tatil mümkün! İşte çalışanlara izin rehberi (AA)Hesabını yap tatili uzat: Kurban Bayramı'nda 10 gün tatil mümkün! İşte çalışanlara izin rehberi (AA)

İZİN PARASI ÖDENMEZSE NE KADAR SÜREDE DAVA AÇMALIYIM?
ZAMAN AŞIMI NE ZAMAN BAŞLAR?
Yıllık izin ücreti davasına ilişkin zaman aşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlıyor. Zaman aşımı süresi 5 yıl. Yani iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde yargı yoluna gidilmeli.

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