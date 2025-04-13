Hesabını yap tatili uzat: Kurban Bayramı’nda 10 gün tatil mümkün! İşte çalışanlara izin rehberi

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İZİNDEYKEN MAAŞTAN KESİNTİ OLUR MU?

Yıllık izinler ücretli izinlerdir. Çalışana maaşı tam olarak ödeniyor. Sigorta primleri tam olarak yatırılıyor. Dolayısıyla maaştan bir eksilme yapılamıyor.

YOL İZNİ NEDİR?

İsteyen çalışanlara 4 güne kadar yol izni veriliyor. Ancak bu 4 günün ücreti maaştan düşülüyor. Bunun için işçinin şehir dışına gittiğini ispatlaması gerekiyor.

KULLANILMAYAN İZİN HAKKI YANAR MI?

İzin hakkının yanması söz konusu değildir. Çeşitli sebeplerle kullanılmayan izinler ya sonraki dönemde kullandırılıyor ya da iş akdinin feshedilmesi sırasında son maaştan parası ödeniyor. Emekli olup aynı işyerinde devam edenlerin izin paraları da ya emekli oldukları tarihte ya da işten ayrılırken sıfırlanıyor.