Altın alırken tuzağa düşmeyin! Sahte altın nasıl anlaşılır?

Dünya, ekonomik anlamda son dönemlerin en zor süreçlerden birinden geçiyor. Yatırımcılar da güvenli liman altına yanaşıyor. Ancak, talebin artması sahte altın riskini de beraberinde getiriyor. Kar etmek için sahtekarların oyununa gelmeyin. Peki, sahte altın nasıl anlaşılır?

RENK ÖNEMLİ: Öncelikle, altının rengine dikkat şart. Gerçek altının kendine has bir parlaklığı ve ışıltısı oluyor. Ancak, sahte altın genellikle daha soluk görünebiliyor.

ALTININ DOKUSU: Altının yüzeyinde çıkıntı, kabarcık, pürüz gibi alışılmadık bir doku olması altının gerçekliğini sorgulatmalı. Altının üzerinde seri numarası bulunuyorsa net ve düzgün olmalı. Bu da sahte altını gerçek altından ayıran bir özellik. Gerçek altın aynı zamanda paslanmaz ve solmaz.

AĞIRLIĞI: Gerçek altın, sahte altına göre daha ağır ve büyük oluyor. Ağırlığından da sahte olup olmadığı anlaşılabilir.

MANYETİK TEST: Altın manyetik olmadığı için, mıknatısla çekilmez. Ancak, sahte altınlar genellikle mıknatısla çekilebilir.