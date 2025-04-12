Boykota tokat gibi cevap: Merkez Bankası 2 Nisan’da rekor harcama yapıldığını açıkladı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Nisan günü boykot çağrısı yaptı. "Alışveriş yapmayın" dedi, ardından boykot markalarını listeledi. Ancak Türkiye, Özel'in bu çağrısına sert tepki verdi. AVM'ler, çarşı ve pazarlar tarihi rekorlar kırdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı verilere göre, Ramazan Bayramı tatilinin denk geldiği 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında kartla yapılan harcamalar toplamda 321 milyar liraya ulaştı.



Özellikle Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı 2 Nisan günü, 70 milyar liralık harcamayla haftanın en fazla harcama yapılan günü olarak öne çıktı. Geçen yıl Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 15-21 Haziran'da gerçekleşen 214 milyar liralık kartlı harcamaya karşın, bu yıl 29 Mart-4 Nisan haftasındaki Ramazan Bayramı tatili döneminde 321 milyar lirayı bulması "Boykota atılan en güzel tokat" şeklinde yorumlandı.



Son iki bayramdaki kartlı harcamalar karşılaştırıldığında bir önceki bayrama göre söz konusu haftada yüzde 50 oranında fazla harcama yapıldığı ortaya çıktı. Bu rakam Cumhuriyet tarihinin en yüksek bayram harcaması olarak kayıtlara geçti. Son açıklanan verilerde ise boykot çağrılarının yapıldığı 2 Nisan'ı da içeren Ramazan Bayramı tatili haftasında, bir önceki haftaya göre kartlı harcamalardaki düşüş yüzde 24 ile önceki bayram dönemine kıyasla pozitif gerçekleşti.



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