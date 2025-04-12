3 bin 500 dolara adım adım: Gram altın 4 bin TL’yi gördü

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının her geçen gün farklı boyutlara taşınması, doların diğer para birimleri karşısında değersizleşmesi, küresel ekonomide yaşanması beklenen durgunluk yatırımcıları altına yönlendiriyor.



Ons altın, zayıflayan dolar ve yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesine neden olan ticaret savaşının etkisiyle ilk kez 3237 dolar seviyesini aşarak yeni bir zirve yaptı. Gram altın yılbaşından bu yana yüzde 32 oranında değer kazandı ve diğer yatırım araçlarını solladı. Uzmanlar ons altın için 3500 dolar seviyesini ilk hedef olarak görmeye başladı. Dolardaki güç kaybının devamının gelmesi halinde ons altında daha fazla yükseliş bekleniyor.

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