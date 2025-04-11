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SGK çalışma yapıyor: Yenilikçi ilaçlar ödeme listesine alınacak!

Meme ve akciğer kanserlerine yönelik yenilikçi tedavi ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödeme listesine alınacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Nisan 2025
SGK çalışma yapıyor: Yenilikçi ilaçlar ödeme listesine alınacak!

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Meme ve akciğer kanserinde kullanılan bazı yenilikçi ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödeme listesine alınması planlanıyor. Yenilikçi ilaçların geri ödeme kapsamına alınmasına ilişkin işlemler, ruhsat sahibi firmaların SGK'ya yaptığı başvurularla başlıyor. Ardından bilimsel ve akademik danışmanlık komisyonları toplanarak ilaçların etkililiğini, klinik sonuçları, hedef hasta gruplarındaki başarıyı değerlendiriyor.

Konuya ilişkin bilgi veren yetkililer, ilk etapta bilim insanlarından oluşan komisyonların, ilaçların hasta grubundaki etkinliğini ele alacaklarını belirtti. Ardından maliyet analizleri yapılacak. SGK'nın bütçesi çerçevesinde ilaçların geri ödeme sistemine uygunluğu incelenecek. Şu anda birçok ilaç başvurusunun kurumda bulunduğu ve bu başvuruların bilimsel komisyonlarca incelendiği belirtildi. Özellikle büyük popülasyonları etkileyen kanser türlerinden olan meme ve akciğer kanserlerine yönelik yenilikçi tedavi seçenekleri öncelikli olarak ele alınıyor.

KISA ZAMANDA SONUÇLANACAK
İmmünoterapiler gibi yeni nesil tedavilere yönelik kararlar da Alternatif Geri Ödeme Komisyonu'nda görüşülüyor. Süreçte yalnızca SGK değil, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi birçok kurum da karar alma mekanizmasında yer alıyor. Yetkililer, sürecin devam ettiğini vurgulayarak, en kısa sürede olumlu sonuçların paylaşılmasını beklediklerini kaydetti. BURCU ŞEN

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