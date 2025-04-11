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6.5 milyon memur ve memur emeklisine "fark"lı zam! Kim ne kadar alacak? Meslek meslek maaş hesabı TAKVİM'de

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı enflasyon farkıyla büyüyecek. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi, artış için ipucunu verdi. Peki kimi ne bekliyor? İşte detayları…

Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 11:40 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 11:40
6.5 milyon memur ve memur emeklisine farklı zam! Kim ne kadar alacak? Meslek meslek maaş hesabı TAKVİM’de

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Bu yıla yüzde 11.54'lük maaş zammıyla başlayan memurlar ve memur emeklileri, 2025'in ikinci artışından ise Temmuz ayında yararlanacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında Temmuz ayında maaşlara yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

ENFLASYON NE ÇIKTI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Ocak ayı enflasyonu yüzde 5.03, Şubat enflasyonu yüzde 2.27, Mart enflasyonu yüzde 2.46 olarak gerçekleşti. Üç aylık enflasyon yüzde 10.06 olurken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3.83 fark çıktı. Yüzde 5'lik Temmuz zammı da 3 ayda oluşan enflasyon farkıyla yüzde 9.02 seviyesine ulaştı. Önümüzdeki üç aylık enflasyon verisine göre bu oran daha da artacak.

Memur (AA)Memur (AA)

İŞTE 6 AYLIK FARK
Artış merakla beklenirken, ipucu da geldi. Merkez Bankası, Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ekonomistlerle yapılan ankete göre, Nisan enflasyonu yüzde 3.07, Mayıs enflasyonu yüzde 2.20, Haziran enflasyonu yüzde 1.70 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 17.91 olacak. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 11.24'ü bulacak. Yüzde 5'lik Temmuz zammı da bu farkla birlikte yüzde 16.80'e ulaşacak.

Memur (AA)Memur (AA)

EN AZ 51 BİN 71 TL
Ocak ayında memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6'lık zammı enflasyon farkıyla yüzde 11.54'e ulaşmış, en düşük memur maaşı 39 bin 205 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 588 liradan 19 bin 617 liraya çıkmıştı. Anket sonuçlarına göre ortaya çıkan yüzde 16.8 zam tahminine göre Temmuz'da en düşük maaş memurlarda 51 bin 71 liraya, memur emeklilerinde 22 bin 913 liraya ulaşacak.

Memur (AA)Memur (AA)

AĞUSTOS'TA DA TOPLU SÖZLEŞME
Memurlar ve memur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi, Temmuz zammını cebine koyduktan sonra gözünü toplu sözleşmeye çevirecek. Ağustos ayında gerçekleştirilecek toplu sözleşmeyle memurların ve memur emeklilerinin önümüzdeki iki yılda mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmeler karara bağlanacak.

Öğretmen (AA)Öğretmen (AA)

MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (Üniv. mez) 1/4
Mevcut maaş: 66.358
% 16.80 zamlı maaş: 77.506,14

Memur (Üniv. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 45.555
% 16.80 zamlı maaş: 53.208,24

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 58.663
% 16.80 zamlı maaş: 68.518,38

Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 52.935
% 16.80 zamlı maaş: 61.828,08

Başkomiser (AA)Başkomiser (AA)

Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 64.481
% 16.80 zamlı maaş: 75.313,81

Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 58.938
% 16.80 zamlı maaş: 68.839,58

Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 109.154
% 16.80 zamlı maaş: 127.491,87

Hemşire (Üniv. Mez.) 5/1
Mevcut maaş: 53.465
% 16.80 zamlı maaş: 62.447,12

Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 67.691
% 16.80 zamlı maaş: 79.063,09

Teknisyen (lise mez.) 11/1
Mevcut maaş: 47.224
% 16.80 zamlı maaş: 55.157,63

Araştırma görevlisi (AA)Araştırma görevlisi (AA)

Profesör 1/4
Mevcut maaş: 96.374
% 16.80 zamlı maaş: 112.564,83

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 63.877
% 16.80 zamlı maaş: 74.608,34

Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 55.332
% 16.80 zamlı maaş: 64.627,78

Avukat 1/4
Mevcut maaş: 63.637
% 16.80 zamlı maaş: 74.328,02
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.



MEMUR EMEKLİLERİ
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 71.326,73
% 16.80 zamlı maaş: 83.309,62

Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 63.128,72
% 16.80 zamlı maaş: 73.734,34

Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 16.80 zamlı maaş: 34.357,36

Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 23.958,47
% 16.80 zamlı maaş: 27.983,49

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 16.80 zamlı maaş: 34.357,36

Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 41.454,37
% 16.80 zamlı maaş: 48.418,70

Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 30.167,81
% 16.80 zamlı maaş: 35.236,00

Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 29.663,82
% 16.80 zamlı maaş: 34.647,34

Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 16.80 zamlı maaş: 34.357,36

Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 16.80 zamlı maaş: 34.357,36

Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 21.118,23
% 16.80 zamlı maaş: 24.666,09

Hemşire (AA)Hemşire (AA)

Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 51.454,86
% 16.80 zamlı maaş: 60.099,28

Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 56.308,63
% 16.80 zamlı maaş: 65.768,48

İmam-hatip
Mevcut maaş: 29.415,55
% 16.80 zamlı maaş: 34.357,36

Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 16.80 zamlı maaş: 34.357,36

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