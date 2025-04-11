6.5 milyon memur ve memur emeklisine farklı zam! Kim ne kadar alacak? Meslek meslek maaş hesabı TAKVİM’de

Memur (AA)



EN AZ 51 BİN 71 TL

Ocak ayında memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6'lık zammı enflasyon farkıyla yüzde 11.54'e ulaşmış, en düşük memur maaşı 39 bin 205 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 588 liradan 19 bin 617 liraya çıkmıştı. Anket sonuçlarına göre ortaya çıkan yüzde 16.8 zam tahminine göre Temmuz'da en düşük maaş memurlarda 51 bin 71 liraya, memur emeklilerinde 22 bin 913 liraya ulaşacak.