6.5 milyon memur ve memur emeklisine farklı zam! Kim ne kadar alacak? Meslek meslek maaş hesabı TAKVİM’de

Türk lirası (AA)
Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 16.80 zamlı maaş: 34.357,36
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 41.454,37
% 16.80 zamlı maaş: 48.418,70
Başkomiser (1/4)
Mevcut maaş: 30.167,81
% 16.80 zamlı maaş: 35.236,00
Polis memuru (1/4)
Mevcut maaş: 29.663,82
% 16.80 zamlı maaş: 34.647,34
Hemşire (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 16.80 zamlı maaş: 34.357,36
Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 16.80 zamlı maaş: 34.357,36
Teknisyen (Lise -1/4)
Mevcut maaş: 21.118,23
% 16.80 zamlı maaş: 24.666,09
Hemşire (AA)
Pratisyen hekim (1/4)
Mevcut maaş: 51.454,86
% 16.80 zamlı maaş: 60.099,28
Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 56.308,63
% 16.80 zamlı maaş: 65.768,48
İmam-hatip
Mevcut maaş: 29.415,55
% 16.80 zamlı maaş: 34.357,36
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 29.415,55
% 16.80 zamlı maaş: 34.357,36