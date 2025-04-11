PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Ev kadınına emeklilik: Hangi destekler sağlanacak? Milyonlara maaş yolu nasıl açılacak?

Emeklilik Çalışan kadınlar kadar, çalışmayan kadınlara da emeklilik imkanı sunuluyor. Emekliliği kolaylaştıran pek çok uygulama bulunurken, yeni reformlar da gün sayıyor. İşte kadınlara emeklilik rehberi...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Nisan 2025
Ev kadınına emeklilik: Hangi destekler sağlanacak? Milyonlara maaş yolu nasıl açılacak?

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ülkemizde çalışan çalışmayan tüm kadınlara emeklilik yolu açık. Bunun yanı sıra yasalar başta anne olanlar olmak üzere kadınlara emeklilik için bazı kolaylıklar da sağlıyor. Bu kolaylıklarla kadınlara erken emeklilik yolu açılırken, yeni bazı desteklerin de hazırlıkları yapılıyor. İşte kadınlara erken emeklilik yolları...

Ev kadınına emeklilik: Hangi destekler sağlanacak? Milyonlara maaş yolu nasıl açılacak? (AA)Ev kadınına emeklilik: Hangi destekler sağlanacak? Milyonlara maaş yolu nasıl açılacak? (AA)

ÇALIŞMAYANA DA AYLIK İMKANI:
Sigortalı bir işte çalışmayanlara ya da eksik primi olanlara isteğe bağlı sigorta imkanı bulunuyor. Bunun için e-Devlet üzerinden ya da 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile ikametin bulunduğu adresteki sosyal güvenlik birimlerine başvurulması gerekiyor. Bu şekilde ödenen primler Bağ-Kur kapsamında sayılıyor. Aylık prim tutarı ise bu yıl için 8 bin 321 lira 76 kuruş. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek düzenlemeyle ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'ini devlet ödeyecek. Bu durumda aylık 8 bin 321 lira 76 kuruş olan bu ödemenin 2 bin 773 lira 92 kuruşunu devlet yatıracak. Ev kadınları aylık 5 bin 547 lira 84 kuruş prim ödeyerek emekli olabilecek.

Ev kadınına emeklilik: Hangi destekler sağlanacak? Milyonlara maaş yolu nasıl açılacak? (AA)Ev kadınına emeklilik: Hangi destekler sağlanacak? Milyonlara maaş yolu nasıl açılacak? (AA)

EVDE ÇALIŞANLARA SİGORTA KOLAYLIĞI:
Evde kendi üretim yapan kadınlar da esnaf muaflığından yararlanırken, yine kendi primini yatırarak emekli olabiliyor. Burada da aylık prim tutarı 8 bin 321 lira 76 lira seviyesinde bulunuyor. Bir imkan da ev işlerinde çalışanlara sunuluyor. Bakıcılık, temizlik gibi ev işleri yapan kadınlar,
eksik sürelerini tamamlayabiliyor, primlerini kendi yatırabiliyor. Aynı işverenin yanında ayda 10 günden az çalışanlar aylık 8 bin 451 lira 79 kuruş yatırarak sigortalı olabiliyor. Eksik günlerini bu şekilde tamamlayanların primleri 4/1-a (SSK) kapsamında sayılıyor.

Ev kadınına emeklilik: Hangi destekler sağlanacak? Milyonlara maaş yolu nasıl açılacak? (AA)Ev kadınına emeklilik: Hangi destekler sağlanacak? Milyonlara maaş yolu nasıl açılacak? (AA)

BORÇLANMA DESTEĞİ:
Kadınlar çocuklarının doğumundan sonraki 2 yıl içinde çalışılmayan süreler için borçlanma yapabiliyor, emeklilik hesabında kullanabiliyor. En çok 3 çocuk için borçlanma yapılabiliyor. Çocuk başına 720 gün (2 yıl), en çok 2160 gün (6 yıl) kazanmak mümkün oluyor. Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar, yani SSK'lılar, kendi işini yapan Bağ-Kur'lular ve memurlar borçlanma yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanların da doğum borçlanması imkanı bulunuyor. Sigortalı olduktan sonra yapılan doğumlar için borçlanma yolu açık. Ancak staj başlangıcından sonra doğum yapılmışsa bu doğumlar için de borçlanma imkanı bulunuyor. Bu da borçlanma yapanların sigorta başlangıcını geriye çekiyor.

Ev kadınına emeklilik: Hangi destekler sağlanacak? Milyonlara maaş yolu nasıl açılacak? (AA)Ev kadınına emeklilik: Hangi destekler sağlanacak? Milyonlara maaş yolu nasıl açılacak? (AA)

EVLAT EDİNEN DE KAPSAMDA:
2 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinenler de doğum borçlanması yapabiliyor. Doğum borçlanmasında her bir çocuk için tanınan 2 yıllık süre, çocuğun doğumundan sonra evlat edinildiği tarihe kadar doğumu yapan anne tarafından, evlat edinildikten sonra çocuğun 2 yaşına geldiği tarihe kadar ise evlat edinen kadın sigortalı tarafından kullanılabiliyor.

Ev kadınına emeklilik: Hangi destekler sağlanacak? Milyonlara maaş yolu nasıl açılacak? (AA)Ev kadınına emeklilik: Hangi destekler sağlanacak? Milyonlara maaş yolu nasıl açılacak? (AA)

ENGELLİ ANNELERİNE ÇİFTE AVANTAJ:
Ağır engelli çocuğu olan kadınların erken emeklilik imkanı bulunuyor. 1 Ekim 2008'den bu yana uygulanan sisteme göre, çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor. Annelerin bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı-iştirakçi olmaları gerekiyor. Ayrıca çocuğunun başkasının bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesinin sağlanması şart.

Ev kadınına emeklilik: Hangi destekler sağlanacak? Milyonlara maaş yolu nasıl açılacak? (AA)Ev kadınına emeklilik: Hangi destekler sağlanacak? Milyonlara maaş yolu nasıl açılacak? (AA)

BORÇLANMA İÇİN 3 ŞART
Doğumun sigortalı olduktan ya da stajdan sonra gerçekleşmesi

Çocuğun yaşıyor olması. Eğer çocuk vefat ederse hayatta kaldığı süre borçlanılabiliyor.

Borçlanılacak süre içinde sigorta priminin yatırılmamış olması.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP kurultayında şaibe soruşturması! Takvim o belgeye ulaşmıştı! Yeni detaylar ortaya çıktı! 552 kişi incelemede
Ev kadınına emeklilik: Hangi destekler sağlanacak? Milyonlara maaş yolu nasıl açılacak?
Sustalı Ceylan
Başkan Erdoğan Subianto ile ortak basın toplantısında açıkladı: Endonezya ile ticaret hedefi 10 milyar dolar
Terörsüz Türkiye için kritik temas! Başkan Erdoğan DEM’li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’i kabul etti: Dünden daha umutluyuz
FETÖ’ye İMAŞ çalışması! İmamoğlu’nun usulsüz yatay geçişinden Türkiye’deki ilk haşhaşi koleje... TAKVİM Gülbahar belgelerini açıklıyor
Türk Telekom
CHP’li Mahmut Tanal’dan sert tweet gafı! ChatGPT’ye yazacağına hesabından paylaştı acziyet olarak yorumlandı
Mattia Ahmet Minguzzi’nin katillerini öven ve aileyi tehdit eden 5 şüpheli yakalandı
Yatay geçişte durumum yok diyen İmamoğlu’nun o dönem İMAŞ’tan yüklü hissesi çıktı: TAKVİM belgesine ulaştı
Timur Soykan ve Murat Ağırel hakkında karar verildi! Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı
Bakan Fidan en kısa sürede demişti! Amerikan basını yazdı: Donald Trump’tan Türkiye ziyareti! Tarih verildi
Şenpiliç’ten ölümcül bakteri çıktı! Tarım ve Orman Bakanlığı marketlerden toplatıyor! Tüketenler ne yapmalı, Listeria bakterisi nedir?
Başkan Erdoğan’dan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ya Gökbey ile özel karşılama
Galatasaray istemedi Fenebahçe transferde bombayı patlatıyor!
CANLI | Piyasalarda ralli! Trump fikrini neden bir anda değiştirdi? ABD Çin’e vergileri yüzde 145’e yükseltti
Okan Buruk’tan sürpriz karar! Samsunspor maçı 11’ini belirledi
Arsenal’in yıldızı Galatasaray’a!
Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 61 yaşında ancak 20’likler yanında hikaye...
Başka Bir Gün’ün Güngör’ü Nur Sürer’in 13 yıllık eski eşi Yeşilçam’ın ünlü ismi çıktı!