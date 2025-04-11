Ülkemizde çalışan çalışmayan tüm kadınlara emeklilik yolu açık. Bunun yanı sıra yasalar başta anne olanlar olmak üzere kadınlara emeklilik için bazı kolaylıklar da sağlıyor. Bu kolaylıklarla kadınlara erken emeklilik yolu açılırken, yeni bazı desteklerin de hazırlıkları yapılıyor. İşte kadınlara erken emeklilik yolları...
Ev kadınına emeklilik: Hangi destekler sağlanacak? Milyonlara maaş yolu nasıl açılacak? (AA)
ÇALIŞMAYANA DA AYLIK İMKANI:
Sigortalı bir işte çalışmayanlara ya da eksik primi olanlara isteğe bağlı sigorta imkanı bulunuyor. Bunun için e-Devlet üzerinden ya da 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile ikametin bulunduğu adresteki sosyal güvenlik birimlerine başvurulması gerekiyor. Bu şekilde ödenen primler Bağ-Kur kapsamında sayılıyor. Aylık prim tutarı ise bu yıl için 8 bin 321 lira 76 kuruş. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek düzenlemeyle ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'ini devlet ödeyecek. Bu durumda aylık 8 bin 321 lira 76 kuruş olan bu ödemenin 2 bin 773 lira 92 kuruşunu devlet yatıracak. Ev kadınları aylık 5 bin 547 lira 84 kuruş prim ödeyerek emekli olabilecek.
Ev kadınına emeklilik: Hangi destekler sağlanacak? Milyonlara maaş yolu nasıl açılacak? (AA)
EVDE ÇALIŞANLARA SİGORTA KOLAYLIĞI:
Evde kendi üretim yapan kadınlar da esnaf muaflığından yararlanırken, yine kendi primini yatırarak emekli olabiliyor. Burada da aylık prim tutarı 8 bin 321 lira 76 lira seviyesinde bulunuyor. Bir imkan da ev işlerinde çalışanlara sunuluyor. Bakıcılık, temizlik gibi ev işleri yapan kadınlar,
eksik sürelerini tamamlayabiliyor, primlerini kendi yatırabiliyor. Aynı işverenin yanında ayda 10 günden az çalışanlar aylık 8 bin 451 lira 79 kuruş yatırarak sigortalı olabiliyor. Eksik günlerini bu şekilde tamamlayanların primleri 4/1-a (SSK) kapsamında sayılıyor.