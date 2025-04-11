Ev kadınına emeklilik: Hangi destekler sağlanacak? Milyonlara maaş yolu nasıl açılacak? (AA)



BORÇLANMA DESTEĞİ:

Kadınlar çocuklarının doğumundan sonraki 2 yıl içinde çalışılmayan süreler için borçlanma yapabiliyor, emeklilik hesabında kullanabiliyor. En çok 3 çocuk için borçlanma yapılabiliyor. Çocuk başına 720 gün (2 yıl), en çok 2160 gün (6 yıl) kazanmak mümkün oluyor. Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar, yani SSK'lılar, kendi işini yapan Bağ-Kur'lular ve memurlar borçlanma yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanların da doğum borçlanması imkanı bulunuyor. Sigortalı olduktan sonra yapılan doğumlar için borçlanma yolu açık. Ancak staj başlangıcından sonra doğum yapılmışsa bu doğumlar için de borçlanma imkanı bulunuyor. Bu da borçlanma yapanların sigorta başlangıcını geriye çekiyor.

Ev kadınına emeklilik: Hangi destekler sağlanacak? Milyonlara maaş yolu nasıl açılacak? (AA)



EVLAT EDİNEN DE KAPSAMDA:

2 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinenler de doğum borçlanması yapabiliyor. Doğum borçlanmasında her bir çocuk için tanınan 2 yıllık süre, çocuğun doğumundan sonra evlat edinildiği tarihe kadar doğumu yapan anne tarafından, evlat edinildikten sonra çocuğun 2 yaşına geldiği tarihe kadar ise evlat edinen kadın sigortalı tarafından kullanılabiliyor.

Ev kadınına emeklilik: Hangi destekler sağlanacak? Milyonlara maaş yolu nasıl açılacak? (AA)



ENGELLİ ANNELERİNE ÇİFTE AVANTAJ:

Ağır engelli çocuğu olan kadınların erken emeklilik imkanı bulunuyor. 1 Ekim 2008'den bu yana uygulanan sisteme göre, çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor. Annelerin bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı-iştirakçi olmaları gerekiyor. Ayrıca çocuğunun başkasının bakımına muhtaç derecede ağır engelli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesinin sağlanması şart.

Ev kadınına emeklilik: Hangi destekler sağlanacak? Milyonlara maaş yolu nasıl açılacak? (AA)



BORÇLANMA İÇİN 3 ŞART

Doğumun sigortalı olduktan ya da stajdan sonra gerçekleşmesi



Çocuğun yaşıyor olması. Eğer çocuk vefat ederse hayatta kaldığı süre borçlanılabiliyor.



Borçlanılacak süre içinde sigorta priminin yatırılmamış olması. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN