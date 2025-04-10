PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Destek ödemeleri yarın hesaplarda olacak! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik 5 milyar 496 milyon liralık destek ödemesinin 11 Nisan Cuma günü hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 23:02 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 23:02
Destek ödemeleri yarın hesaplarda olacak! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 5 milyar 496 milyon 99 bin 462 liralık destekleme ödemesinin yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Çiftçilere yaklaşık 5,5 milyar lira destek ödemesi yarın yapılacak.Çiftçilere yaklaşık 5,5 milyar lira destek ödemesi yarın yapılacak.

Bakan Yumaklı sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bereketin yüzyılında, çiftçilere destek toprağa bereket olduklarını vurgulayan Yumaklı, "5 milyar 496 milyon 99 bin 462 lira destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre söz konusu destek tutarları, mazot-gübre desteği için 5 milyar 464 milyon 616 bin 638 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 31 milyon 482 bin 824 lira olarak belirlendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN