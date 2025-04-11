Bakanlık hilecilere göz açtırmadı: Şenpiliç markasında ölümcül bakteri çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlarına yine göz açtırmadı. Hileli gıdalarla halkın sağlığıyla oynayan firmalar, tek tek açıklandı. Son olarak pek çok kasap ve markette ürünü satılan Şenpiliç markasına ait 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde ölümcül L. monocytogenes bakterisine rastlandı. Firmaya 210 bin TL ceza kesilirken, bakanlık ürünlerin hemen toplatılması için talimat verdi. Toplatılan ürünler imha edildi Yeni listede hileli zeytinyağları da geniş yer tuttu. İzmir, Aydın, Bursa ve Erzincan'da zeytinyağında tohum yağları ve düşük kalitede zeytinyağı tespiti yapıldı. Bir markanın yoğurdunda da natamisin belirlendi.

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