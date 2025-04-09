Turizm ve imalat hareketli: 85 bin işçi aranıyor!

İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, ilk çeyrekte 315 bini aşkın kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un bu yılın ilk 3 aylık döneminde toplam 315 bin 721 işe yerleştirmeye aracılık ettiğini belirterek, "765 bin 930 bireysel görüşme ve 188 bin 823 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 532 bin 192 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik" dedi.



114 BİNİ KADIN

İŞKUR'un istatistiklerine göre; kurum aracılığıyla Mart ayında 112 bin 220 işe yerleştirme gerçekleştirildi. İlk 3 ayda işe yerleştirilen 315 bin 721 kişinin 114 bin 433'ü kadın, 91 bin 506'sı genç, 12 bin 720'si engelli ve 61 bin 638'i yükseköğrenim mezunu oldu. Bu dönemde en fazla işe yerleştirme sektörler itibarıyla sanayi sektöründe 'imalat' alanında gerçekleşti. Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme ise sırasıyla 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı, güvenlik görevlisi' mesleklerinde görüldü.



532 BİN AÇIK İŞ ALINDI

İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Mart ayında 172 bin 846 olurken, ilk üç ayda ise 532 bin 192 açık açık iş alındı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (201 bin 511 açık iş) imalat sanayii sektöründe görülürken, meslekler itibariyle de 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), reyon görevlisi ve güvenlik görevlisi' mesleklerinde gerçekleşti.



İLANLARDA İLK ÜÇ

İŞKUR aracılığıyla yıl başından bugüne kadar istihdam edilen kişi sayısı da 334 bini aştı. İŞKUR'da halen 85 bini aşkın açık iş bulunuyor. Açık işlerde ilk sırayı 18 bin 152 kişiyle beden işçiliği aldı. 3 bin 378 kişiyle temizlik görevlisi, bin 808 kişiyle servis elemanı (garson), bin 597 kişiyle satış elemanı/danışmanı takip etti. Gazaltı kaynakçısı, forklift operatörü, elektrikçi, mekanik bakım onarımcı ve CNC operatörü gibi ustalık gerektiren meslekler için verilen ilanlar da ön sıralarda yer aldı. EKONOMİ SERVİSİ



Mevcut ilanlara göre en çok açık iş olan meslekler şöyle:



Beden işçisi (genel): 18.152



Temizlik görevlisi: 3.378



Servis elemanı (garson): 1.808



Satış elemanı / danışmanı: 1.597



Paketleme işçisi: 1.560



Ambar/depo görevlisi: 1.149



Makineci (dikiş): 1.116



Kasiyer: 1.108



Konfeksiyon işçisi: 1.059



Ön muhasebeci: 1.029



Turizm ve otelcilik elemanı: 992

Meslek Açık iş Yerleştirme Özel güv. gör (silahsız) 23.947 20.767



Turizm ve otelcilik el. 9.170 12.322



Güvenlik görevlisi 12.074 10.633



Reyon görevlisi 12.437 10.532



Konfeksiyon işçisi 10.718 8.282

Diğer imalat 8.485 7.304 Servis elemanı (garson) 11.734 7.275



Market elemanı 7.751 5.635 Satış elemanı 9.456 5.455



Satış elemanı (gıda) 5.022 5.219