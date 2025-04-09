Soruşturma açılan su markalarına ilişkin savunma toplantısı yapıldı!

Rekabet Kurulu'nca, Erikli Su ile Pınar Su hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin sözlü savunma toplantısı yapıldı. Soruşturma heyeti temsilcisi; firmaların ihlalde bulunduğu sonucundan hareketle, ilgili yönetmelik kapsamında, teşebbüslere idari para cezası uygulanması gerektiğinin değerlendirildiğini aktardı.



Erikli Su temsilcileri, kanunun ihlal edildiğine ilişkin somut tespit ya da deliller bulunmadığını kaydetti. Pınar Su temsilcileri de tespit edilen bulguların, ihlale zemin sağlayacak nitelikte olmadığını ifade etti. Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak.

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