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En zenginler kaybetti: İlk 10’un 9’u ekside

Yılbaşından bu yana dünyanın en zengin 10 kişisinden 9’unun servetleri piyasa hareketlerine paralel yaklaşık 370 milyar dolar azaldı. En çok kaybeden Elon Musk, tek kazanan Warren Buffet oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Nisan 2025
En zenginler kaybetti: İlk 10’un 9’u ekside

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ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret partnerlerine getirdiği karşılıklılık esaslı tarifeler piyasalarda satış baskısı oluştururken, dünyanın en zengin 10 kişisinden 9'unun servetleri piyasa hareketlerine paralel yılbaşından bu yana yaklaşık 370 milyar dolar geriledi.

YİNE DE BİRİNCİ SIRADA
Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın yılbaşından bu yana serveti 135 milyar dolar azalarak 298 milyar dolara geriledi. Musk, en zenginler listesinde ilk sıradaki yerini korusa da serveti en fazla eriyen milyarder oldu. Musk'ı, 44.9 milyar dolarlık kayıpla 147 milyar dolar serveti olan Larry Ellison izlerken, en çok kaybeden üçüncü milyarder Amazon'un sahibi Jeff Bezos oldu. Bezos'un serveti 42.6 milyar dolarlık kayıpla 196 milyar dolara geriledi. Bezos'u, 34.7 milyar dolarlık kayıpla Larry Page ve 32.5 milyar dolarlık kayıpla Sergey Brin takip etti.

11.5 MİLYAR DOLAR ARTIDA
Fransız Bernard Arnault'un serveti ise 26.2 milyar dolar azalarak 150 milyar dolara geriledi. Meta'nın sahibi olan Mark Zuckerberg'in serveti 24.5 milyar dolarlık kayıpla 183 milyar dolara indi. Zuckerberg'in kaybını 20.4 milyar dolarla Steve Ballmer ve 9.45 milyar dolarla Bill Gates izledi. Dünyanın en zengin dördüncü ismi ve dünyanın en ünlü yatırımcılarından biri olan Warren Buffet 11.5 milyar dolarlık kazançla listede bu dönemde servetini artıran tek milyarder oldu. Buffet'ın toplam serveti son gelişmelerin ardından 154 milyar dolara ulaştı.

ABD'DEN ÇİN'E %104'LÜK VERGİ
Çin, ABD'nin yüzde 34 gümrük vergisine karşı aynı oranda vergi uygulayacaklarını açıkladı. Bunun üzerine Trump'tan ek vergi çıkışı geldi. Beyaz Saray, "Çin'e yüzde 104 tarife uygulanacak" dedi.

BORSALARDA TRUMP RÜZGARI
ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez göreve başladığı 20 Ocak'tan bu yana, korumacı ticaret politikalarına dair belirsizliklerle Dow Jones endeksi yüzde 12.7, S&P 500 endeksi yüzde 15.6 ve Nasdaq endeksi yüzde 20.5 değer kaybetti. "Muhteşem yedili" arasında 20 Ocak sonrasında hisselerinde en yüksek oranda değer kaybı yaşayan şirket yüzde 45.3 ile Tesla oldu.

Trump'ın ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana Nvidia'nın hisseleri yüzde 29, Alphabet'in hisseleri yüzde 24.5, Amazon'un hisseleri yüzde 22.4, Apple'ın hisseleri yüzde 21.1, Microsoft'un hisseleri yüzde 16.6 ve Meta'nın hisseleri yüzde 15.7 değer kaybetti.

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