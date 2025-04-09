SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Emekliye çifte tazminat: Nasıl daha yüksek ödeme alınır? Nelere dikkat edilmeli?

16 milyonu aşkın emeklinin bir bölümü çalışmaya devam ediyor. Emekli çalışanlar ikinci kez kıdem tazminatı alabildiği gibi, ihbar tazminatı imkanı da var. Peki bunun için nelere dikkat edilmeli? İşte detayları...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Nisan 2025
Emekliye çifte tazminat: Nasıl daha yüksek ödeme alınır? Nelere dikkat edilmeli?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ülkemizde sayıları 16 milyonu aşan emeklilerin bir bölümü çalışmaya devam ediyor. Kimi tazminatını almadan aynı yerde devam ediyor, kimi de tazminatını aldıktan sonra aynı ya da başka iş yerinde çalışıyor. Kıdem tazminatının nasıl hesaplanacağı, aynı işyerinde çalışanların durumu, ihbar tazminatı en çok merak edilen konuların başında geliyor. İşte çalışan emeklilerin tazminat hakları:

Emekliye çifte tazminat: Nasıl daha yüksek ödeme alınır? Nelere dikkat edilmeli? (AA)Emekliye çifte tazminat: Nasıl daha yüksek ödeme alınır? Nelere dikkat edilmeli? (AA)


Emekli olup farklı iş yerine girenler nelere dikkat etmeli?
İş yerinde en az bir yılı olanlar emekli olurken kıdem tazminatını alarak işten ayrılabiliyor. Daha sonra başka iş yerinde de bir yılı doldurup kendi istek ve kusuru dışında çıkartılırsa bu kez ikinci tazminatı da alabiliyor. Emekli olurken kendi isteğiyle ayrılmasına rağmen tazminatını alabilen emekli, çalışmaya başladığında istifa ederse para alamıyor.

Emekliye çifte tazminat: Nasıl daha yüksek ödeme alınır? Nelere dikkat edilmeli? (AA)Emekliye çifte tazminat: Nasıl daha yüksek ödeme alınır? Nelere dikkat edilmeli? (AA)

Aynı iş yerinde devam edenler için hangi yol izleniyor?
Burada iki formül söz konusu. Ya işveren çalışanın tazminatını ödeyerek sıfırlıyor ya da çalışan tazminatını almadan devam ediyor. Tazminatı almadan devam edenlere ayrıldıkları tarihte bu ödemesi yapılıyor. Tazminatını alıp aynı yerde devam edenlerin ise kıdemi sıfırlandığı için yine bir yıl beklemesi gerekiyor. Yani bir yıl dolmadan ikinci tazminat alınamıyor. Bir yıl dolmuşsa, ilk tazminatın ödendiği tarihten sonraki çalışılan süreler için yeniden tazminat ödeniyor.

Emekliye çifte tazminat: Nasıl daha yüksek ödeme alınır? Nelere dikkat edilmeli? (AA)Emekliye çifte tazminat: Nasıl daha yüksek ödeme alınır? Nelere dikkat edilmeli? (AA)

Kıdem tazminatından kesinti olur mu?
Kıdem tazminatı son brüt ücretten hesaplanıyor. Brüt ücrete yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Ödenecek kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesiliyor.

Emekliye çifte tazminat: Nasıl daha yüksek ödeme alınır? Nelere dikkat edilmeli? (AA)Emekliye çifte tazminat: Nasıl daha yüksek ödeme alınır? Nelere dikkat edilmeli? (AA)

Hangi ek ödemeler hesaba ekleniyor?
Hesaplamada işçiye sağlanan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutuluyor. Ancak bunların hesaba katılması için devamlılık arz etmesi gerekiyor. Yemek, yol, giyim, sağlık, barınma, kira, yakacak-aydınlatma, eğitim, erzak, çocuk ve aile yardımı, yıpranma tazminatı, mali sorumluluk tazminatı, kalifiye, nitelik zammı ve devamlı ödenen primler dahil ediliyor. İşçiye özel sağlık ve hayat sigortası yapılmışsa bunların primleri de hesaplamada bulunuyor. Ücret dışındaki para veya para ile ölçülebilen menfaatler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınırken, son bir yıl içinde yapılan ödemeler toplamı 365'e bölünerek, 1 güne düşen miktar belirleniyor. Bu tutar da 30 ile çarpılarak kıdem tazminatı hesabına dahil ediliyor. Yıl içinde ücrete zam yapılmışsa, hesaplamalarda son yapılan ödeme dikkate alınıyor.

Emekliye çifte tazminat: Nasıl daha yüksek ödeme alınır? Nelere dikkat edilmeli? (AA)Emekliye çifte tazminat: Nasıl daha yüksek ödeme alınır? Nelere dikkat edilmeli? (AA)
Kıdem tazminatında tavan ne kadar?
Kıdem tazminatında mevcut tavan 46 bin 655 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 46 bin 301 lira ödeme yapılıyor. Brüt kazancı bu tutarın altında olanlar kendi maaşı, üstünde olanlar ise tavan üzerinden hesaplanan tazminatı alabiliyor. Tazminat tavanı Temmuz ayında memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek.

Emekliye çifte tazminat: Nasıl daha yüksek ödeme alınır? Nelere dikkat edilmeli? (AA)Emekliye çifte tazminat: Nasıl daha yüksek ödeme alınır? Nelere dikkat edilmeli? (AA)

Alamayan ya da eksik alan nereye başvurmalı? Kıdem tazminatı hakkı elde ettiği halde, alacağını işverenden alamayan işçi öncelikle arabulucuya başvurarak uyuşmazlığın giderilmesini talep edebiliyor. Uzlaşma sağlanamazsa dava açılabiliyor.

Emekliye çifte tazminat: Nasıl daha yüksek ödeme alınır? Nelere dikkat edilmeli? (AA)Emekliye çifte tazminat: Nasıl daha yüksek ödeme alınır? Nelere dikkat edilmeli? (AA)
Taksitle ödenebilir mi?
Kıdem tazminatının peşin ödenmesi esas. İşçinin rızası olmadan kıdem tazminatının taksitle ödenmesi söz konusu olamıyor. İşveren ancak işçinin açık ve yazılı onayını alırsa kıdem tazminatını taksitle ödeyebiliyor.

Emekliye çifte tazminat: Nasıl daha yüksek ödeme alınır? Nelere dikkat edilmeli? (AA)Emekliye çifte tazminat: Nasıl daha yüksek ödeme alınır? Nelere dikkat edilmeli? (AA)

Emekli çalışanlar da ihbar tazminatı alır mı?
İşverenin iş sözleşmesini feshedeceğini belli bir süre önce karşı tarafa bildirme zorunluluğu bulunuyor. Bu süreyi de o işyerindeki kıdem yani çalışma süresi belirliyor. Bu süreye uymadan işten çıkartılan çalışanlara kıdemine göre ihbar tazminatı peşin olarak ödeniyor. Bu bakımdan emekli yahut emekli olmayan işçi ayrımı yapılamıyor. Yani emekli işçiler, işvereni tarafından işten çıkartılması halinde, şartları oluşursa ihbar tazminatına hak kazanıyor. Emeklilik nedeniyle işten ayrılana ise ihbar tazminatı verilmiyor.

Emekliye çifte tazminat: Nasıl daha yüksek ödeme alınır? Nelere dikkat edilmeli? (AA)Emekliye çifte tazminat: Nasıl daha yüksek ödeme alınır? Nelere dikkat edilmeli? (AA)

İhbar tazminatı nasıl hesaplanıyor?
İş Kanunu'na göre; ihbar süresine uyulmadan işten çıkartılan işçiye çalışma süresi 6 aydan az ise 2 hafta; 6 aydan 1.5 yıla kadar ise 4 hafta; 1.5 yıldan 3 yıla kadarsa 6 hafta; 3 yıldan fazla ise 8 hafta üzerinden ihbar tazminatı ödeniyor. Brüt maaş üzerinden o sürelerin ücreti hesaplanıyor, gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Donald Trump düğmeye bastı ticaret savaşı başladı! Çin’e yüzde 104 vergi şoku
Emekliye çifte tazminat: Nasıl daha yüksek ödeme alınır? Nelere dikkat edilmeli?
Takas Bank
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar! İsrail’e Suriye uyarısı
Sabancı’larda ortalık karıştı! Babaanne ağırlığını koydu: Nazlı gelin ikna edilecek!
Belediye çalışanlarına parmak sallayarak tehditler savurdu! CHP’li Burak Korkmaz hakkında soruşturma başlatıldı
350 bin TL’lik gelirle 3.7 milyonluk kirayı nasıl ödedi? Acarkent’teki villa sahibi Murat Ongun’un yalanını ortaya çıkardı: Peşin verdi
İşgalci Netanyahu’yu Türkiye korkusu sardı! ABD dönüşü video mesaj: Suriye’de askeri üs kurma isteği İsrail için tehlikeli
CHP’li İmamoğlu her yere usulsüz villa dikmiş | 560 milyar TL’lik yolsuzluk soruşturmasında flaş detay! Didik didik aranıyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in PM listesine giremeyen Orhan Sarıbal’dan takvim.com.tr’ye bomba açıklama: Bir genel başkan liste dayatmaz
CHP’de Dayan Yorgo yetiş Yorgo kafası! İmamoğlu cezaevinden süklüm püklüm Batı’ya yalvardı: Susanları not ediyorum
Vurgun ’Eko’sistemi açığa çıktı İBB’den kaçışlar başladı! İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak’tan istifa... Tam gaz usulsüz ihaleler
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray yolunda!
Başkan Erdoğan’dan Netanyahu’ya Suriye tepkisi: Kimse bize sınır çizemez!
Kremlin duyurdu! Merkez İstanbul arabulucu Türkiye: ABD ile müzakere
Cunta provokasyonunun hesabı soruluyor! Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e hem tazminat davası hem suç duyurusu
İŞKUR 85 bin işçi arıyor! En çok iş açığı hangi meslekte? Özel güvenlik, temizlikçi, ofis elemanı, aşçı, garson...
PKK’ya fesih çağrısı yapan teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan kafa karıştıran yeni açıklama
Sır görüşmeyi ilk TAKVİM yazdı! Özgür Özel Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nu başından ’Sav’dı... CHP’de 6 Nisan sonrası dengeler değişti
Elon Musk’ın serveti eridi hesabı Trump’a kesti! Beyaz Saray’da ticaret savaşı krizi