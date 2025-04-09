Emekliye çifte tazminat: Nasıl daha yüksek ödeme alınır? Nelere dikkat edilmeli? (AA)



Kıdem tazminatından kesinti olur mu?

Kıdem tazminatı son brüt ücretten hesaplanıyor. Brüt ücrete yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Ödenecek kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesiliyor.

Emekliye çifte tazminat: Nasıl daha yüksek ödeme alınır? Nelere dikkat edilmeli? (AA)



Hangi ek ödemeler hesaba ekleniyor?

Hesaplamada işçiye sağlanan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutuluyor. Ancak bunların hesaba katılması için devamlılık arz etmesi gerekiyor. Yemek, yol, giyim, sağlık, barınma, kira, yakacak-aydınlatma, eğitim, erzak, çocuk ve aile yardımı, yıpranma tazminatı, mali sorumluluk tazminatı, kalifiye, nitelik zammı ve devamlı ödenen primler dahil ediliyor. İşçiye özel sağlık ve hayat sigortası yapılmışsa bunların primleri de hesaplamada bulunuyor. Ücret dışındaki para veya para ile ölçülebilen menfaatler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınırken, son bir yıl içinde yapılan ödemeler toplamı 365'e bölünerek, 1 güne düşen miktar belirleniyor. Bu tutar da 30 ile çarpılarak kıdem tazminatı hesabına dahil ediliyor. Yıl içinde ücrete zam yapılmışsa, hesaplamalarda son yapılan ödeme dikkate alınıyor.

Emekliye çifte tazminat: Nasıl daha yüksek ödeme alınır? Nelere dikkat edilmeli? (AA)

Kıdem tazminatında tavan ne kadar?

Kıdem tazminatında mevcut tavan 46 bin 655 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 46 bin 301 lira ödeme yapılıyor. Brüt kazancı bu tutarın altında olanlar kendi maaşı, üstünde olanlar ise tavan üzerinden hesaplanan tazminatı alabiliyor. Tazminat tavanı Temmuz ayında memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek.

Emekliye çifte tazminat: Nasıl daha yüksek ödeme alınır? Nelere dikkat edilmeli? (AA)



Alamayan ya da eksik alan nereye başvurmalı? Kıdem tazminatı hakkı elde ettiği halde, alacağını işverenden alamayan işçi öncelikle arabulucuya başvurarak uyuşmazlığın giderilmesini talep edebiliyor. Uzlaşma sağlanamazsa dava açılabiliyor.