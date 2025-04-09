Bayram tatilinde yolcu rekoru!

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram tatilini kapsayan 28 Mart-6 Nisan tarihlerinde havalimanlarında 6.1 milyon yolcuya hizmet verilerek 2025 yılı yolcu rekorlarının kırıldığını açıkladı.



28 Mart-6 Nisan tarihlerinde havalimanlarında 6.1 milyon yolcuya hizmet verilerek 2025 yılı yolcu rekorlarının kırıldı. (AA)



İstanbul, Esenboğa, Adnan Menderes, Antalya, Milas-Bodrum ve Dalaman havalimanlarında 2025 yılı yolcu rekorlarının kırıldığını belirten Uraloğlu, "28 Mart-6 Nisan'da İstanbul Havalimanımızda 15 bin 189 uçak trafiği gerçekleşti, 2 milyon 313 bin yolcuya hizmet verilirken, 6 Nisan günü 258 bin 242 yolcu ile 2025'in en yüksek rakamına ulaşıldı" dedi.

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