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Bakanlık duyurdu: Doğum yardımı başvuruları başladı!

Yeni doğum yardımı için başvurular e-Devlet’ten alınmaya başladı. İlk çocuğa tek seferlik 5 bin lira ödenirken, ikinciye aylık bin 500, üçüncüye de her ay 5 bin lira verilecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Nisan 2025
Bakanlık duyurdu: Doğum yardımı başvuruları başladı!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği doğum yardımı hayata geçti, başvurular alınmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını duyurdu.

BAŞVURU E-DEVLET'TEN
Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Başvurular dün başladı. Öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden başvurular alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek" ifadelerini kullandı.

Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti: "Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay bin 500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak. Bu desteklerimiz, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek."

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