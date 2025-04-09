SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Bakan Şimşek: Türkiye ekonomik türbülanslara dayanıklı

Bakan Şimşek, Türkiye’nin ticaret şoklarına karşı daha dirençli olduğunu ifade ederek, düşen petrol fiyatlarının cari açığı daraltarak rezerv birikimine katkı sağlayacağını söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Nisan 2025
Bakan Şimşek: Türkiye ekonomik türbülanslara dayanıklı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Küresel ticarette yaşanan sıkıntıların Türkiye'ye olası etkilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'nin ithalata yönelik vergi artışları gibi dış şoklardan Türkiye'nin, ticaret yapısının avantajıyla daha az etkileneceğini belirtti.

OLUMLU AYRIŞACAĞIZ
Türkiye'nin 1 trilyon dolarlık ticaretinin yüzde 80'inin AB ile gümrük birliği ilişkisi olan ülkelerle veya Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika'daki "dost komşularla" yapıldığının altını çizen Şimşek, bu durumun Türkiye'yi olumsuz etkilere karşı koruduğunu ifade etti.

Financial Times'a konuşan Bakan Şimşek, sert düşüşler yaşayan petrol fiyatlarının enerji ithalatçısı konumundaki Türkiye'nin cari açığını daraltarak, yaklaşık 18 ay önce başlatılan makroekonomik reform sürecine ivme kazandıracağını anlattı. ABD'nin Türkiye'ye yönelik yüzde 10 oranındaki ek gümrük tarifelerini "nispeten yapıcı" olarak nitelendiren Şimşek, "Ortalık yatıştığında, Türkiye'nin yatırımcı gözünde Asya'daki daha kırılgan piyasalardan ayrışma potansiyeli yüksek" açıklamasını yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Donald Trump düğmeye bastı ticaret savaşı başladı! Çin’e yüzde 104 vergi şoku
Emekliye çifte tazminat: Nasıl daha yüksek ödeme alınır? Nelere dikkat edilmeli?
Takas Bank
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar! İsrail’e Suriye uyarısı
Sabancı’larda ortalık karıştı! Babaanne ağırlığını koydu: Nazlı gelin ikna edilecek!
Belediye çalışanlarına parmak sallayarak tehditler savurdu! CHP’li Burak Korkmaz hakkında soruşturma başlatıldı
350 bin TL’lik gelirle 3.7 milyonluk kirayı nasıl ödedi? Acarkent’teki villa sahibi Murat Ongun’un yalanını ortaya çıkardı: Peşin verdi
İşgalci Netanyahu’yu Türkiye korkusu sardı! ABD dönüşü video mesaj: Suriye’de askeri üs kurma isteği İsrail için tehlikeli
CHP’li İmamoğlu her yere usulsüz villa dikmiş | 560 milyar TL’lik yolsuzluk soruşturmasında flaş detay! Didik didik aranıyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in PM listesine giremeyen Orhan Sarıbal’dan takvim.com.tr’ye bomba açıklama: Bir genel başkan liste dayatmaz
CHP’de Dayan Yorgo yetiş Yorgo kafası! İmamoğlu cezaevinden süklüm püklüm Batı’ya yalvardı: Susanları not ediyorum
Vurgun ’Eko’sistemi açığa çıktı İBB’den kaçışlar başladı! İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak’tan istifa... Tam gaz usulsüz ihaleler
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray yolunda!
Başkan Erdoğan’dan Netanyahu’ya Suriye tepkisi: Kimse bize sınır çizemez!
Kremlin duyurdu! Merkez İstanbul arabulucu Türkiye: ABD ile müzakere
Cunta provokasyonunun hesabı soruluyor! Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e hem tazminat davası hem suç duyurusu
İŞKUR 85 bin işçi arıyor! En çok iş açığı hangi meslekte? Özel güvenlik, temizlikçi, ofis elemanı, aşçı, garson...
PKK’ya fesih çağrısı yapan teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan kafa karıştıran yeni açıklama
Sır görüşmeyi ilk TAKVİM yazdı! Özgür Özel Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nu başından ’Sav’dı... CHP’de 6 Nisan sonrası dengeler değişti
Elon Musk’ın serveti eridi hesabı Trump’a kesti! Beyaz Saray’da ticaret savaşı krizi