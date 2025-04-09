Bakan Şimşek: Türkiye ekonomik türbülanslara dayanıklı

Küresel ticarette yaşanan sıkıntıların Türkiye'ye olası etkilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'nin ithalata yönelik vergi artışları gibi dış şoklardan Türkiye'nin, ticaret yapısının avantajıyla daha az etkileneceğini belirtti.



OLUMLU AYRIŞACAĞIZ

Türkiye'nin 1 trilyon dolarlık ticaretinin yüzde 80'inin AB ile gümrük birliği ilişkisi olan ülkelerle veya Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika'daki "dost komşularla" yapıldığının altını çizen Şimşek, bu durumun Türkiye'yi olumsuz etkilere karşı koruduğunu ifade etti.



Financial Times'a konuşan Bakan Şimşek, sert düşüşler yaşayan petrol fiyatlarının enerji ithalatçısı konumundaki Türkiye'nin cari açığını daraltarak, yaklaşık 18 ay önce başlatılan makroekonomik reform sürecine ivme kazandıracağını anlattı. ABD'nin Türkiye'ye yönelik yüzde 10 oranındaki ek gümrük tarifelerini "nispeten yapıcı" olarak nitelendiren Şimşek, "Ortalık yatıştığında, Türkiye'nin yatırımcı gözünde Asya'daki daha kırılgan piyasalardan ayrışma potansiyeli yüksek" açıklamasını yaptı.

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