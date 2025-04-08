İŞKUR 85 bin işçi arıyor! En çok iş açığı hangi meslekte? Özel güvenlik, temizlikçi, ofis elemanı, aşçı, garson...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR aracılığıyla istihdamı destekleyici uygulamalara devam ettiklerini belirtti. İŞKUR'un bu yılın ilk 3 aylık döneminde toplam 315 bin 721 işe yerleştirmeye aracılık ettiğini belirten Işıkhan, "765 bin 930 bireysel görüşme ve 188 bin 823 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 532 bin 192 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik" ifadelerini kullandı.

İstihdamı artıracak pek çok program uygulayan İŞKUR , iş arayanlarla işverenleri de buluşturuyor. İŞKUR'un Mart ayı işgücü istatistikleri belli oldu.

Paylaşımında "İŞKUR'da iş var" sloganını kullanan Işıkhan, "Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda iş gücü piyasalarının güncel ihtiyaçlarının karşılanması ve istihdamımızın korunarak artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

TURİZM HAREKETLİLİĞİ

İŞKUR verilerine göre; kurum aracılığıyla Mart ayında 112 bin 220 işe yerleştirme gerçekleştirildi. İlk 3 ayda işe yerleştirilen 315 bin 721 kişinin 114 bin 433'ü kadın, 91 bin 506'sı genç, 12 bin 720'si engelli ve 61 bin 638'i yükseköğrenim mezunu oldu. Bu dönemde en fazla işe yerleştirme sektörler itibarıyla sanayi sektöründe 'imalat' alanında gerçekleşti. Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme ise sırasıyla 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı ve güvenlik görevlisi' mesleklerinde görüldü.

532 BİN AÇIK İŞ ALINDI

İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Mart ayında 172 bin 846 oldu. İlk üç ayda ise 532 bin 192 açık açık iş alındı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (201 bin 511 açık iş) imalat sanayii sektöründe görülürken, meslekler itibariyle de 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), reyon görevlisi ve güvenlik görevlisi' mesleklerinde gerçekleşti.

İLANLARA GÖRE AÇIK İŞLER

İŞKUR aracılığıyla yıl başından bugüne kadar istihdam edilen kişi sayısı da 334 bini aştı. İŞKUR'da halen 85 bini aşkın açık iş bulunuyor. Açık işlerde ilk sırayı 18 bin 152 kişiyle beden işçiliği aldı. 3 bin 378 kişiyle temizlik görevlisi, bin 808 kişiyle servis elemanı (garson), bin 597 kişiyle satış elemanı / danışmanı takip etti. Gazaltı kaynakçısı, forklift operatörü, elektrikçi, mekanik bakım onarımcı ve CNC operatörü gibi ustalık gerektiren meslekler için verilen ilanlar da ön sıralarda yer aldı. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.