İŞKUR 85 bin işçi arıyor! En çok iş açığı hangi meslekte? Özel güvenlik, temizlikçi, ofis elemanı, aşçı, garson...

İstihdamı artıracak pek çok program uygulayan İŞKUR, iş arayanlarla işverenleri de buluşturuyor. İŞKUR'un Mart ayı işgücü istatistikleri belli oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR aracılığıyla istihdamı destekleyici uygulamalara devam ettiklerini belirtti. İŞKUR'un bu yılın ilk 3 aylık döneminde toplam 315 bin 721 işe yerleştirmeye aracılık ettiğini belirten Işıkhan, "765 bin 930 bireysel görüşme ve 188 bin 823 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 532 bin 192 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik" ifadelerini kullandı.
Paylaşımında "İŞKUR'da iş var" sloganını kullanan Işıkhan, "Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda iş gücü piyasalarının güncel ihtiyaçlarının karşılanması ve istihdamımızın korunarak artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
TURİZM HAREKETLİLİĞİ
İŞKUR verilerine göre; kurum aracılığıyla Mart ayında 112 bin 220 işe yerleştirme gerçekleştirildi. İlk 3 ayda işe yerleştirilen 315 bin 721 kişinin 114 bin 433'ü kadın, 91 bin 506'sı genç, 12 bin 720'si engelli ve 61 bin 638'i yükseköğrenim mezunu oldu. Bu dönemde en fazla işe yerleştirme sektörler itibarıyla sanayi sektöründe 'imalat' alanında gerçekleşti. Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme ise sırasıyla 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı ve güvenlik görevlisi' mesleklerinde görüldü.
532 BİN AÇIK İŞ ALINDI
İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Mart ayında 172 bin 846 oldu. İlk üç ayda ise 532 bin 192 açık açık iş alındı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (201 bin 511 açık iş) imalat sanayii sektöründe görülürken, meslekler itibariyle de 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), reyon görevlisi ve güvenlik görevlisi' mesleklerinde gerçekleşti.
İLANLARA GÖRE AÇIK İŞLER
İŞKUR aracılığıyla yıl başından bugüne kadar istihdam edilen kişi sayısı da 334 bini aştı. İŞKUR'da halen 85 bini aşkın açık iş bulunuyor. Açık işlerde ilk sırayı 18 bin 152 kişiyle beden işçiliği aldı. 3 bin 378 kişiyle temizlik görevlisi, bin 808 kişiyle servis elemanı (garson), bin 597 kişiyle satış elemanı / danışmanı takip etti. Gazaltı kaynakçısı, forklift operatörü, elektrikçi, mekanik bakım onarımcı ve CNC operatörü gibi ustalık gerektiren meslekler için verilen ilanlar da ön sıralarda yer aldı. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.
3 AYDA İŞE YERLEŞTİRMEDE İLK 10
Özel güvenlik görevlisi (silahsız)
Açık iş: 23.947
İşe yerleştirme: 20.767
Turizm ve otelcilik elemanı
Açık iş: 9.170
İşe yerleştirme: 12.322
Güvenlik görevlisi
Açık iş: 12.074
İşe yerleştirme: 10.633
Reyon görevlisi
Açık iş: 12.437
İşe yerleştirme: 10.532
Konfeksiyon işçisi
Açık iş: 10.718
İşe yerleştirme: 8.282
Satış elemanı / danışmanı
Açık iş: 9.456
İşe yerleştirme: 5.455
Diğer imalat
Açık iş: 8.485
İşe yerleştirme: 7.304
Servis elemanı (garson)
Açık iş: 11.734
İşe yerleştirme: 7.275
Satış elemanı (gıda)
Açık iş: 5.022
İşe yerleştirme: 5.219
Market elemanı
Açık iş: 7.751
İşe yerleştirme: 5.635
AÇIK İŞLERDE İLK 30
Mevcut ilanlara göre en çok açık iş olan ilk 30 meslek şöyle:
Beden işçisi (genel): 18.152
Temizlik görevlisi: 3.378
Servis elemanı (garson): 1.808
Satış elemanı / danışmanı: 1.597
Paketleme işçisi: 1.560
Ambar/depo görevlisi: 1.149
Makineci (dikiş): 1.116
Kasiyer: 1.108
Konfeksiyon işçisi: 1.059
Ön muhasebeci: 1.029
Büro memuru (genel): 738
Çağrı merkezi müşteri temsilcisi: 500
Turizm ve otelcilik elemanı: 992
Reyon görevlisi: 944
Bulaşıkçı (stevard): 767
Market elemanı: 803
Aşçı: 750
Mutfak görevlisi: 663
Gazaltı kaynakçısı (mıg-mag kaynakçısı): 821
Elektrikçi (genel): 513
Diğer imalat ve ilgili işçiler (makine ile): 525
Şoför-yük taşıma: 786
Kamyon şoförü: 610
Özel güvenlik görevlisi (silahsız): 715
Plastik enjeksiyon üretim elemanı: 710
Perakende satış elemanı (gıda): 708
Forklift operatörü: 654
Akaryakıt satış elemanı (pompacı): 626
Güvenlik görevlisi: 618
Satış danışmanı / uzman yardımcısı: 590