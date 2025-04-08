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İŞKUR 85 bin işçi arıyor! En çok iş açığı hangi meslekte? Özel güvenlik, temizlikçi, ofis elemanı, aşçı, garson...

Bu yılın ilk üç ayında İŞKUR aracılığıyla işe yerleşenler 315 bini geçerken, halen 85 bini aşkın açık iş bulunuyor. İŞKUR, en çok hangi alanlarda alım yapıldığını ve personel arandığını da açıkladı. İşte detayları...

Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 16:16 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 16:16
İŞKUR 85 bin işçi arıyor! En çok iş açığı hangi meslekte? Özel güvenlik, temizlikçi, ofis elemanı, aşçı, garson...

İstihdamı artıracak pek çok program uygulayan İŞKUR, iş arayanlarla işverenleri de buluşturuyor. İŞKUR'un Mart ayı işgücü istatistikleri belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR aracılığıyla istihdamı destekleyici uygulamalara devam ettiklerini belirtti. İŞKUR'un bu yılın ilk 3 aylık döneminde toplam 315 bin 721 işe yerleştirmeye aracılık ettiğini belirten Işıkhan, "765 bin 930 bireysel görüşme ve 188 bin 823 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 532 bin 192 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik" ifadelerini kullandı.

İŞKUR 85 bin işçi arıyor! En çok iş açığı hangi meslekte? Özel güvenlik, temizlikçi, ofis elemanı, aşçı, garson...

Paylaşımında "İŞKUR'da iş var" sloganını kullanan Işıkhan, "Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda iş gücü piyasalarının güncel ihtiyaçlarının karşılanması ve istihdamımızın korunarak artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

TURİZM HAREKETLİLİĞİ

İŞKUR verilerine göre; kurum aracılığıyla Mart ayında 112 bin 220 işe yerleştirme gerçekleştirildi. İlk 3 ayda işe yerleştirilen 315 bin 721 kişinin 114 bin 433'ü kadın, 91 bin 506'sı genç, 12 bin 720'si engelli ve 61 bin 638'i yükseköğrenim mezunu oldu. Bu dönemde en fazla işe yerleştirme sektörler itibarıyla sanayi sektöründe 'imalat' alanında gerçekleşti. Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme ise sırasıyla 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı ve güvenlik görevlisi' mesleklerinde görüldü.

532 BİN AÇIK İŞ ALINDI

İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Mart ayında 172 bin 846 oldu. İlk üç ayda ise 532 bin 192 açık açık iş alındı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (201 bin 511 açık iş) imalat sanayii sektöründe görülürken, meslekler itibariyle de 'özel güvenlik görevlisi (silahsız), reyon görevlisi ve güvenlik görevlisi' mesleklerinde gerçekleşti.

İLANLARA GÖRE AÇIK İŞLER

İŞKUR aracılığıyla yıl başından bugüne kadar istihdam edilen kişi sayısı da 334 bini aştı. İŞKUR'da halen 85 bini aşkın açık iş bulunuyor. Açık işlerde ilk sırayı 18 bin 152 kişiyle beden işçiliği aldı. 3 bin 378 kişiyle temizlik görevlisi, bin 808 kişiyle servis elemanı (garson), bin 597 kişiyle satış elemanı / danışmanı takip etti. Gazaltı kaynakçısı, forklift operatörü, elektrikçi, mekanik bakım onarımcı ve CNC operatörü gibi ustalık gerektiren meslekler için verilen ilanlar da ön sıralarda yer aldı. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.

İŞKUR 85 bin işçi arıyor! En çok iş açığı hangi meslekte? Özel güvenlik, temizlikçi, ofis elemanı, aşçı, garson...

3 AYDA İŞE YERLEŞTİRMEDE İLK 10

Özel güvenlik görevlisi (silahsız)
Açık iş: 23.947
İşe yerleştirme: 20.767

Turizm ve otelcilik elemanı
Açık iş: 9.170
İşe yerleştirme: 12.322

Güvenlik görevlisi
Açık iş: 12.074
İşe yerleştirme: 10.633

İŞKUR 85 bin işçi arıyor! En çok iş açığı hangi meslekte? Özel güvenlik, temizlikçi, ofis elemanı, aşçı, garson...

Reyon görevlisi
Açık iş: 12.437
İşe yerleştirme: 10.532

Konfeksiyon işçisi
Açık iş: 10.718
İşe yerleştirme: 8.282

Satış elemanı / danışmanı
Açık iş: 9.456
İşe yerleştirme: 5.455

Diğer imalat
Açık iş: 8.485
İşe yerleştirme: 7.304

İŞKUR 85 bin işçi arıyor! En çok iş açığı hangi meslekte? Özel güvenlik, temizlikçi, ofis elemanı, aşçı, garson...

Servis elemanı (garson)
Açık iş: 11.734
İşe yerleştirme: 7.275

Satış elemanı (gıda)
Açık iş: 5.022
İşe yerleştirme: 5.219

İŞKUR 85 bin işçi arıyor! En çok iş açığı hangi meslekte? Özel güvenlik, temizlikçi, ofis elemanı, aşçı, garson...

Market elemanı
Açık iş: 7.751
İşe yerleştirme: 5.635

AÇIK İŞLERDE İLK 30
Mevcut ilanlara göre en çok açık iş olan ilk 30 meslek şöyle:

Beden işçisi (genel): 18.152
Temizlik görevlisi: 3.378
Servis elemanı (garson): 1.808

İŞKUR 85 bin işçi arıyor! En çok iş açığı hangi meslekte? Özel güvenlik, temizlikçi, ofis elemanı, aşçı, garson...

Satış elemanı / danışmanı: 1.597
Paketleme işçisi: 1.560
Ambar/depo görevlisi: 1.149
Makineci (dikiş): 1.116
Kasiyer: 1.108
Konfeksiyon işçisi: 1.059

İŞKUR 85 bin işçi arıyor! En çok iş açığı hangi meslekte? Özel güvenlik, temizlikçi, ofis elemanı, aşçı, garson...

Ön muhasebeci: 1.029
Büro memuru (genel): 738
Çağrı merkezi müşteri temsilcisi: 500

İŞKUR 85 bin işçi arıyor! En çok iş açığı hangi meslekte? Özel güvenlik, temizlikçi, ofis elemanı, aşçı, garson...

Turizm ve otelcilik elemanı: 992
Reyon görevlisi: 944
Bulaşıkçı (stevard): 767

İŞKUR 85 bin işçi arıyor! En çok iş açığı hangi meslekte? Özel güvenlik, temizlikçi, ofis elemanı, aşçı, garson...
İŞKUR 85 bin işçi arıyor! En çok iş açığı hangi meslekte? Özel güvenlik, temizlikçi, ofis elemanı, aşçı, garson...

Market elemanı: 803
Aşçı: 750
Mutfak görevlisi: 663

İŞKUR 85 bin işçi arıyor! En çok iş açığı hangi meslekte? Özel güvenlik, temizlikçi, ofis elemanı, aşçı, garson...

Gazaltı kaynakçısı (mıg-mag kaynakçısı): 821
Elektrikçi (genel): 513
Diğer imalat ve ilgili işçiler (makine ile): 525

İŞKUR 85 bin işçi arıyor! En çok iş açığı hangi meslekte? Özel güvenlik, temizlikçi, ofis elemanı, aşçı, garson...

Şoför-yük taşıma: 786

Kamyon şoförü: 610

İŞKUR 85 bin işçi arıyor! En çok iş açığı hangi meslekte? Özel güvenlik, temizlikçi, ofis elemanı, aşçı, garson...

Özel güvenlik görevlisi (silahsız): 715
Plastik enjeksiyon üretim elemanı: 710
Perakende satış elemanı (gıda): 708

İŞKUR 85 bin işçi arıyor! En çok iş açığı hangi meslekte? Özel güvenlik, temizlikçi, ofis elemanı, aşçı, garson...

Forklift operatörü: 654
Akaryakıt satış elemanı (pompacı): 626
Güvenlik görevlisi: 618
Satış danışmanı / uzman yardımcısı: 590