İnternette harcanan süre gittikçe uzuyor: Mobilin payı yüksek!

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, internette geçirilen sürenin günlük ortalama 7 saat 13 dakikaya ulaştığını belirterek, "Bu sürede mobilin payı yüzde 56.3. Yani günlük ortalama 4 saat 4 dakikayı cep telefonlarımız aracılığıyla internette geçiriyoruz.



Bilgisayarlarda ve tabletlerde geçirilen günlük süre ise 3 saat 9 dakika" dedi. 'Dijital 2025 Türkiye' raporundaki verileri değerlendiren Uraloğlu, ülkede 77.3 milyon internet kullanıcısı bulunduğuna işaret etti. Uraloğlu, "İnternet kullanıcılarının yüzde 96.9'u internete erişim için herhangi bir cep telefonu kullanıyor" diye konuştu.

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