Bakan Yumaklı: Tarımsal hasılada Avrupa’da birinciyiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada, dünyada ise ilk 10 ülke arasında olduğunu belirterek, "Hükümetlerimiz döneminde tarım ve gıda sektörünü stratejik olarak ele aldık ve politikalarımızı buna göre şekillendirdik" dedi.



"IV. Tarım Orman Şurası Tarım Ekonomisi Atölyesi"nde konuşan Yumaklı, sürdürülebilir üretim sağlamak için sektörü desteklediklerini, yapılan çalışmalar neticesinde bitkisel ve hayvansal üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorlarının kırıldığını kaydetti.



Yumaklı, ülkenin, sebze ve meyve üretiminde dünyada 4'üncü sıraya çıktığı bilgisini vererek, "Türkiye, tarımda 32.6 milyar dolarla net ihracatçı bir ülkedir" diye konuştu. Tarım sektörünün, son 6 çeyrektir aralıksız büyüdüğüne işaret eden Yumaklı, şunları söyledi: "Geçen yıl Türkiye ortalamasının da üzerinde büyüme gerçekleştiren sektörümüz, ekonomiye önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Sektör, geçen yıl 2 trilyon 428 milyar lira hasılayla gayrisafi yurt içi hasılamıza (GSYİH) yüzde 5.6 oranında katkı sağladı."

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