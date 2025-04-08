Bakanlık duyurdu: Yerli GPS devreye alınacak!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın '2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ne göre; Türkiye'nin stratejik altyapılarda dışa bağımlılığının azaltılması ve uzaydaki varlığının güçlendirilmesi vizyonuyla Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi devreye alınacak.



Bu sistem, GPS gibi küresel sistemlere alternatif olarak Türkiye'ye kendi uyduları üzerinden hassas konum, navigasyon ve zamanlama verileri sunacak. Uluslararası mecrada bilinen ve kullanılan yerli bir harita ve navigasyon uygulaması geliştirilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN